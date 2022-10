Diretora da Globo detona Cássia Kis após falas homofóbicas: ‘Vilã’

Foto: Reprodução/TV Globo/Redes Sociais

A diretora Amora Mautner, responsável pela direção da novela “Amor de Mãe”, na TV Globo, deixou um indireta para Cássia Kis após os comentários ditos pela atriz em uma live com Leda Nagle.

“Bizarra, vilã da vida real, horror de ser humano”, escreveu Amora na legenda de uma publicação deu um perfil de fofocas que repercutiu o assunto.

A intérprete de Cidália, da novela “Travessia”, entrou para os assuntos mais comentados das redes sociais após a revolta de internautas com as declarações recentes.

Cássia Kis disse que “famílias tradicionais” estariam ameaçadas pela “ideologia de gênero” e citou um “beijódromo” que existia em uma escola para crianças, sem comprovar que o local realmente existia.

“Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem, essa ideologia de gênero que já está nas escolas. Eu recebo as imagens inacreditáveis de crianças de 6, 7 anos se beijando. Duas meninas dentro de uma escola se beijando, onde há um espaço chamado beijódromo”, disse.

“O que está por trás disso? Destruir a família. Destruir a vida humana? Porque onde eu saiba homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer?”, disse a atriz.

