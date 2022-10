Dívidas de micro e pequenas empresas bate recorde no Brasil

As micro e pequenas empresas estão com problemas para quitar as suas dívidas com credores, sejam eles fornecedores ou instituições bancárias. Por isso que hoje nós vamos falar sobre as dívidas de micro e pequenas empresas no Brasil, atualmente.

O que informa o Serasa Experian a respeito do endividamento das micro e pequenas empresas?

De acordo com o Serasa Experian existem 6,3 milhões de empresas com dívidas cadastradas na plataforma. Considerando que o Brasil possui 20,4 milhões de empresas, são 30% das empresas brasileiras que estão com algum tipo de endividamento, considerando o mês de setembro de 2022.

O Serasa Experian, considera como inadimplência, toda empresa que possui no mínimo uma conta vencida e não paga.

Assim, os valores totais das dívidas existentes, totalizam R$ 105,2 bilhões de reais. O que representa que a média de endividamento das empresas é de R$ 16.771,80. Observando de outro ângulo, cada empresa tem inadimplência com pelo menos 7 credores.

Quais os setores de negócio que possuem maior endividamento?

A pesquisa revela que os setores que possuem maior endividamento são:

Serviços: 53,3% das empresas possuem dívidas;

Comércio: 37,7% das empresas estão inadimplentes;

Indústria: 7,8% das empresas estão inadimplentes;

Setor primário: 0,8% das empresas responsáveis pela produção de insumos;

Outros setores: 0,4%.

Qual a representatividade das micro e pequenas empresas na inadimplência?

Considerando a pesquisa realizada, entre as 6,3 milhões de empresas que possuem endividamento, 5,6 milhões são micro e pequenas empresas, o que representa um percentual de 89%.

Este percentual é bastante significativo, considerando que as empresas pequenas, como o giro de dinheiro é menor, tendem a demorar mais para entrar em processo de recuperação de dívidas.

Especialistas explicam que o endividamento das micro e pequenas empresas são causadas por 2 fatores principais:

O crescimento da inadimplência junto às pessoas físicas

Não é novidade que o brasileiro está endividado, mas o Serasa Experian, aponta que 1 em cada 4 brasileiros estão inadimplentes, o que significa que 64,25 milhões de brasileiros possuem dívidas. Assim, em média, cada brasileiro deve em torno de R$ 3,7 mil, e tende a ficar na inadimplência por um período de 10 meses.

Assim, pessoas inadimplentes, causam a inadimplência das empresas, as micro e pequenas empresas são as que sofrem maiores impactos.

Ampliação da taxa básica de juros

Sabe-se que o aumento da taxa de juros ocorreu tendo em vista a necessidade de abaixar a inflação. Em consequência, as operações de crédito para as empresas se tornaram mais caras, afetando principalmente as micro e pequenas empresas.

Muitas micro e pequenas empresas, para fazer o dinheiro girar, oferece o parcelamento das compras dos clientes, e realiza o adiantamento de valores junto às instituições financeiras, pagando para tanto, uma quantia de juros. Como a taxa de juros está alta, o empreendedor acaba recebendo menos pela venda dos produtos.

Como é possível que as micro e pequenas empresas saírem da inadimplência?

A primeira atitude deve ser a renegociação das dívidas junto aos credores. Afinal, para os credores, também é interessante receber os valores devidos, e normalmente a tendência é de haver bastante flexibilidade quando há o interesse de renegociação.

Outra atitude possível, é procurar os seus clientes inadimplentes, e procurar renegociar as dívidas. É do interesse do empreendedor receber, no mínimo, o valor do produto vendido, se conseguir algum valor de juros pelo atraso, melhor ainda.

É possível também, realizar a análise eficiente das contas da empresa, e assim, identificar as receitas e os custos, para ver onde é possível dar uma segurada e cortar as despesas que são desnecessárias.

Mas não esqueça: neste processo é preciso envolver os colaboradores e escutar as suas opiniões. Quando o colaborador participa das decisões, ele acaba se comprometendo mais com a obtenção de resultados.

E por último, mas também importante, acredita-se que é possível buscar linhas de crédito que possuem juros mais baratos do que você está pagando. Na verdade, você trocará uma dívida por outra, mas com juros menores.

Siga as nossas dicas, saia da inadimplência e abra caminho para a expansão da empresa. Tente ser criativo, usando do bom senso, e procure por alternativas que sejam mais benéficas para o negócio.

Por fim, em muitas situações, os momentos de crise nas empresas geram crescimento e amadurecimento para a empresa. Aproveite essa oportunidade de transformar crise em conhecimento e impulsione seu negócio para que ele cresça cada dia mais!

Fique de olho com muita atenção em seu empreendimento e faça todo o possível para evitar de cair em armadilhas que tragam dívidas e problemas àquilo que sempre foi o seu sonho no mundo empreendedor.

Esperamos que o post de hoje possa servir como um alerta nesse assunto.