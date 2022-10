Documentário da Netflix narra bastidores do penta da seleção

Foto: Reprodução/Netflix

A Copa do Mundo começa em novembro e a expectativa para os jogos da seleção já começou. A Netflix aproveitou o momento para lançar o documentário “Brasil 2002: Os Bastidores do Penta”, já disponível na plataforma.

A produção inclui cenas inéditas dos bastidores do campeonato durante a concentração, vestiários, viagens e outros momentos exclusivos da seleção campeão de 2022.

Vinte anos após a conquista, o documentário traz revelações dos jogadores, como Ronaldo “Fenômeno”, Roberto Carlos, Cafu, Lúcio e outros que fizeram parte do time dirigido por Felipão. Além disso, mostra a superação do time, desde a derrota em 1998, contra a França, até a classificação na Coreia e Japão e a conquista do título na final contra a Alemanha.

O ex-árbitro italiano que apitou o jogo da final, Pierluigi Collina, e atletas de países que enfrentaram o Brasil durante o mundial, como David Beckham (capitão da Inglaterra), Marc Wilmots (capitão da Bélgica) e Oliver Kahn (capitão e goleiro da Alemanha), participam do documentário e falam como foi jogar contra a seleção. Os jornalistas Juca Kfouri e Arnaldo Ribeiro também estão entre os convidados.

“Brasil 2002: Os Bastidores do Penta” tem direção, roteiro e produção executiva de Luis Ara.

