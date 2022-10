Doleira Nelma Kodama voltará se apresentar à Justiça

Foto: Reprodução / GloboNews

A doleira Nelma Kodama, presa em abril deste ano, em Lisboa, capital de Portugal, durante uma operação da polícia brasileira contra o tráfico internacional, vai retornar ao Brasil para se apresentar à Justiça, de acordo com a defesa da suspeita.

Nelma, ex-esposa do doleiro Alberto Youssef, é suspeita de atuar como doleira para o narcotráfico e chegou a ser condenada na Operação Lava Jato.

A previsão é que Nelma retorne ao Brasil na quinta-feira (20), de acordo o escritório Nelson Wilians Advogados (NWADV), que a representa.

Em junho, o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) autorizou que Nelma Kodama fosse extraditada para o Brasil. A defesa de Nelma informou, no entanto, que ela renunciou à ontinuidade do processo de defesa contra a extradição, com a intenção de se apresentar e colaborar com a Justiça brasileira.

“Esse é um passo importante para a apuração e esclarecimento dos fatos”, disse ao g1 o advogado Santiago Andre Schunck, do NWADV. “Dessa forma, ficará mais fácil comprovar que ela não tem ligação com o tráfico internacional de drogas.”

Operação

A Operação Descobrimento foi iniciada na Bahia e cumpriu nove mandados de prisão no estado baiano, em São Paulo, Mato Grosso, Rondônia e Pernambuco, além de dois mandados de prisão em Portugal.

No Brasil, também foram decretadas medidas de apreensão, sequestro de imóveis e bloqueios de valores em contas bancárias dos investigados. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Federal de Salvador e pela Justiça portuguesa.

Quem é Nelma Kodama

Nelma é ex-esposa do doleiro Alberto Youssef e em outubro de 2014 foi condenada, em primeira instância, a 18 anos de prisão por corrupção, evasão de divisas e organização criminosa.

A doleira foi presa em março de 2014 no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O Ministério Público Federal (MPF) informou à época que a doleira tentou fugir para Itália com 200 mil euros escondidos na calcinha ao saber que estaria sendo investigada pela Polícia Federal.

Em 2019, ela foi autorizada a retirar a tornozeleira eletrônica e foi solta. A autorização se deu com base no indulto natalino editado pelo ex-presidente Michel Temer em dezembro de 2017.

