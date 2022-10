Dona Joana de ‘Ó Pai Ó’ se emociona ao encerrar gravações

Foto: Reprodução/ Instagram

A emoção tomou conta das gravações de ‘Ó Pai Ó 2’, que encerra nesta semana as filmagens em Salvador. O Pelourinho foi o palco da última cena gravada por Luciana Souza, a intérprete de Dona Joana.

Nas redes sociais, Lázaro Ramos compartilhou com os internautas o momento em que Luciana é aplaudida pelo público que acompanha as gravações. “Última cena de @lucianasouzaatriz. Dona Joana arrasa demais!!! Nem sei como vai ser a saudade”, escreveu.

Os últimos momentos do filme na capital serão rodados no sábado (29). A atriz Dira Paes desembarcou em Salvador na última quinta (28) para participar da produção.

Em ‘Ó Pai Ó 2’, que tem direção da cineasta baiana Viviane Ferreira, o público irá acompanhar Dona Joana e o luto pela perda dos dois filhos, Cosme e Damião, vítimas da violência policial no Carnaval de Salvador.

A produção traz uma versão mais velha dos filhos de Roque, Salvador (João Pedro); de Reginaldo e Dona Maria, que é Michelangelo (Pedro Amorim); e de Yolanda e Neusão, Gisela (Ariele Pétala).

E será abordado ainda temas sérios do cotidiano, como racismo, especulação imobiliária, violência policial, dificuldade de moradia, mobilidade e de emprego.

O roteiro do longa é de Elísio Lopes Jr, Daniel Arcade, Igor Verde e Viviane Ferreira, com colaboração de Luciana Souza, Bando de Teatro Olodum, Rafael Primot e pesquisa de Dodô Azevedo.

No elenco, além dos atores que estiveram na primeira parte do filme, foram adicionados Luis Miranda, Clara Buarque e Ricardo Oshiro. ‘Ó Pai Ó 2’ contará também com participações especiais de Russo Passapusso, Margareth Menezes, Tiganá Santana, Guiguio Shewell, Pierre Onassis, Nininha Problemática, do grupo ATTOOXXA E Alana Sarah, A Dama.

Leia mais sobre Cinema no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.