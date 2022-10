Dow recruta estudantes para programa de estágio

A Dow, uma das principais empresas do segmento químico e líder global e fornecedora do portfólio mais completo para tintas e revestimentos da América Latina, está recrutando estudantes para seu programa de estágio 2023. Ao todo, estão disponíveis 37 vagas em diversas áreas para as unidades da empresa localizadas em São Paulo (SP), Jundiaí (SP), Jacareí (SP), Santos Dumont (MG) e Breu Branco (PA).

São elegíveis estudantes do ensino superior com graduação prevista entre junho e dezembro de 2024. A empresa não exige domínio do inglês e nem experiências profissionais anteriores para a maioria das vagas. Ainda, serão aceitos estudantes de todos os cursos de graduação. Ainda, este ano, o programa traz como novidade vagas exclusivas para candidatos com deficiência (PcDs) e reforça a intenção de atrair mais inscrições de talentos negros, mulheres e LGBTQIA+.

É importante notar também que a Dow busca pessoas que perseguem a iniciativa, encaram desafios com atitude positiva e adoram um ambiente diverso.

De acordo com a empresa, o estagiário terá a oportunidade de colocar em prática todo o conteúdo aprendido em sala de aula, por meio de atividades práticas dentro das fábricas e laboratórios da companhia espalhados por todo o Brasil.

A empresa oferece bolsa auxílio compatível com o mercado, plano médico, plano odontológico, cartão farmácia, folga no dia do seu aniversário, gympass, seguro de vida, coach, Be Ready Dow (curso de inglês ou espanhol para estagiários que tenham inglês/espanhol do inferior ao básico), vale refeição ou restaurante no local de trabalho (a depender da localidade) e auxílio transporte, auxílio estacionamento ou ônibus fretado (a depender da localidade). Além disso, os estagiários terão acesso ao programa de desenvolvimento profissional e pessoal.

Como se candidatar

Os interessados têm até o dia 21 de outubro para se inscrever pelo site https://oportunidades.eureca.me/oportunidade/jumptothefuture-estagio-dow-2023. O processo seletivo será dividido em etapas, que incluem dinâmica e entrevistas. Segundo a empresa, o resultado final será divulgado a partir do dia 21 de novembro.