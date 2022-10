Droga Raia tem 300 empregos pelo Brasil; veja os cargos

A Droga Raia é uma rede farmacêutica presente em várias regiões do Brasil. Hoje a companhia possui mais de 600 lojas e vários colaboradores responsáveis trabalhando continuamente para entregar resultados de qualidade.

Droga Raia tem 300 empregos pelo Brasil

A Droga Raia possui mais de 600 lojas espalhadas pelo Brasil e faz parte do Grupo RD. Fundada em 1905, em uma cidade do interior de São Paulo, o sonho e a dedicação fizeram parte da evolução da empresa.

A rede acredita que a farmácia é saúde e beleza para todas as vidas. Recentemente a companhia divulgou novas oportunidades de emprego pelo Brasil, confira os cargos disponíveis e regiões:

Farmacêutico (a) – Indaiatuba / SP;

Atendente de Loja – Indaiatuba / SP;

Atendente de Loja – Esteio / RS;

Orientador (a) de Loja – Jundiaí / SP;

Farmacêutico (a) – Lins / SP;

Atendente de Loja – São José do Rio Preto / SP;

Estágio em Farmácia – Porto Alegre / RS;

Atendente de Loja – Londrina / PR;

Atendente de Loja – Cascavel / PR;

Orientador (a) de Loja – São José do Rio Preto / SP;

Estágio em Farmácia – Ilhabela / SP.

Como se candidatar

A Droga Raia acredita que a farmácia é saúde e beleza para todos os cidadãos. Com a missão de construir um relacionamento baseado na confiança todos os dias, através da execução e do atendimento, novas oportunidades foram abertas.

As vagas são, principalmente, para farmacêutico, atendente de loja, orientador de loja e estágio. Com mais de 300 empregos pelo Brasil, confira esses e mais cargos através da plataforma Vagas.

