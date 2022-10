Dufrio tem NOVAS vagas de emprego pelo país

A Dufrio está há mais de 20 anos no mercado, sendo uma das principais empresas de climatização e refrigeração do país. Hoje a contratante está com oportunidades de empregos. Confira os cargos.

Dufrio abre vagas de emprego no Brasil

A Dufrio é uma das maiores empresas de climatização e refrigeração do Brasil. Há mais de 20 anos no mercado, recentemente a marca foi considerada uma das melhores empresas para trabalhar.

Hoje a companhia está com vagas de empregos abertas. Para ingressar nesse time, os candidatos devem apresentar as seguintes características: Visão de Futuro, Foco no Resultado, Humildade, Espírito de Equipe, Foco no Cliente e Comprometimento.

Analista de Administração – Vila Velha e Trabalho Remoto;

Analista de Administração – Porto Alegre;

Analista de Compras – Porto Alegre e Trabalho Remoto;

Analista de Marketing – Porto Alegre;

Assistente de Logística – São José;

Assistente de Marketing (Vaga Temporária) – Porto Alegre e Trabalho Remoto;

Aux. de Vendas – Recife;

Aux. de Vendas (Exclusiva PCD) – Cuiabá;

Banco de Talentos (Exclusiva PCD) – Curitiba / PR;

Programa Jovem Aprendiz – São Paulo / SP;

Vendedor (a) – Uberlândia;

Vendedor (a) – São Paulo / SP.

Como se candidatar

A Dufrio foi considerada uma das melhores empresas de varejo para trabalhar em 2021. Para seguir entregando os melhores serviços, a contratante precisa de pessoas empenhadas e com foco nos resultados.

Hoje a empresa está com vagas de empregos abertas em diversas localidades do Brasil. Quer encontrar esses e mais cargos? Acesse a página oficial de recrutamento da marca e encontre todas as informações necessárias.

