Dupla morta a tiros por grupo armado no Rio Vermelho é enterrada

Foto: Reprodução / Redes Sociais

A dupla de jovens, assassinada a tiros por um grupo armado em frente à um bar do Rio Vermelho, em Salvador, foi enterrada. O sepultamento de Elber Santos da Conceição, de 21 anos, aconteceu nesta segunda (24) no Cemitério do Campo Santo. O amigo identificado como Gabriel Santos Cruz foi enterrado ainda do dia do crime, dia 23 de outubro.

Os jovens estavam na porta do estabelecimento quando 7 homens armados chegaram e efetuaram vários disparos. De acordo com informações das Polícias Civil e Militar, uma terceira pessoa foi atingida de raspão, mas passa bem.

Em entrevista à TV Bahia, o pai de Elber informou que o filho não possui envolvimento com o mundo do crime. “Não existe envolvimento nenhum do meu filho. Nem do meu filho, nem do outro rapaz. Meu filho nunca pegou em uma arma”, afirma o pai.

Ainda segundo familiares, as vítimas saíram para se divertir e esperavam um carro por aplicativo na frente do bar, quando o crime aconteceu. Em vídeo gravado pela câmera de segurança do estabelecimento, é possível o momento exato dos disparos. Assista:

Grupo armado mata duas pessoas em frente a bar de influenciador digital, no Rio Vermelho, em Salvador#ibahia #salvador https://t.co/lKdfvj8irJ pic.twitter.com/UlkRdE7xn7 — iBahia (@iBahia) October 24, 2022

A autoria e motivação do crime serão apuradas pela 1ª DH/Atlântico do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento, ninguém foi preso.

Insegurança no bairro do Rio Vermelho

O Rio Vermelho é um dos bairros mais boêmios de Salvador e nos últimos anos, a violência na região tem chamado atenção. Em maio deste ano, por exemplo, uma câmera de segurança instalada nas proximidades do Largo da Dinha flagrou o momento em que um homem atirou na cabeça de outro durante uma discussão. Em paralelo, assaltos a transeuntes são registrados e os comerciantes reclamam da insegurança, principalmente aos finais de semana.

Em entrevista ao iBahia, Silvio Pessoa, proprietário de dois estabelecimentos e presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação, disse que as ocorrências na região só aumentam. “Eu já fui roubado mais de duas vezes, isso sem contar os outros casos. Aqui são mais de 100 bares e a região precisa de atenção. A gente tem problemas sérios com usuários de drogas e a insegurança é comum”, disse ele.

Nos bares que possui na região, Silvio informou que possui segurança privada para proporcionar uma conforto maior aos clientes. Mas, ainda não é suficiente. “Eu tenho 16 câmeras, um funcionário que atua como segurança, segurança privada e ainda não é suficiente”, pontuou.

Um dos sócios do Boteco Português, que também fica na região, também falou sobre o assunto. “Estamos vivendo realmente momentos de muita insegurança em nossa cidade, infelizmente a realidade é que a segurança pública está entregue para marginalidade. O Boteco Português dispõe de um dos seus ambiente na calçada, por isso visando o bem estar, segurança e conforto dos nossos clientes que optam por aquele espaço, temos segurança privada que inibe possíveis assaltos e pedintes em nosso espaço delimitado do estabelecimento”, descreveu Giuseppe Salvetti.

O iBahia entrou em contato para as Polícias Civil e Militar sobre a segurança no bairro. A Polícia Civil informou que não realiza policiamento ostensivo, não falou sobre os casos citados e indicou contato com a Polícia Militar

Já a PM informou em nota que “atua preventivamente no patrulhamento em vias públicas ou através de acionamento. O policiamento na região é realizado pela 12ª CIPM diuturnamente com o emprego de guarnições motorizadas, que fazem rondas ostensivas preventivas. Além do policiamento ordinário, guarnições do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), se sobrepõem ao policiamento dos setores, de acordo com a mancha criminal.”

A corporação falou ainda da importância do apoio da comunidade. “A companhia tem intensificado o policiamento, inclusive com operações, contando com o reforço e o apoio das Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) – Rondesp Atlântico, Apolo (voltadas a coibir roubos e furtos de veículos) e Gêmeos (combate a roubos em coletivos). A corporação ressalta que é imprescindível que qualquer situação que fuja à normalidade seja informada pelo 190 ou 181 (disque-denúncia) para que a PM encaminhe guarnições ao local.”

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.