DUPLA-SENA 2428 de hoje, 08/10: SAIU O RESULTADO; prêmio é de R$ 14,8 milhões

Na noite deste sábado (08/10), foi realizado mais um sorteio do concurso da Dupla-Sena, o de número 2428. O prêmio está na casa de R$14,8 milhões, de acordo com informações da Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima é no valor de R$ 2,50.

RESULTADO DUPLA-SENA CONCURSO 2428

A Dupla-Sena 2428 teve sorteio hoje por volta das 20 horas. Os números sorteados já podem ser conferidos:

Primeiro Sorteio: 18 – 27 – 43 – 24 – 44 – 31

Segundo Sorteio: 34 – 31 – 10 – 16 – 44 – 08

Em primeiro lugar, é importante destacar que as apostas da Dupla-Sena (concurso 2.428) puderam ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, até as 19 horas de hoje.

Premiação

O valor do prêmio bruto é corresponde a cerca de 43,35% de toda a arrecadação da categoria. Caso não haja ganhador em nenhuma faixa para premiação, tudo se acumula para o próximo concurso, na primeira faixa dos 6 acertos.

Então, desse valor, distribui-se para o primeiro sorteio:

30% para quem acertar 6 dezenas;

10% para quem acertar 5 dezenas,

8% para quem acertar 4 dezenas,

4% para quem acertar 3 dezenas.

Já os percentuais para o segundo sorteio são:

11% para quem acertar 6 dezenas;

9% para quem acertar 5 dezenas;

8% para quem acertar 4 dezenas;

4% para quem acertar 3 dezenas;

16% se acumulam para serem ofertados na 1ª faixa (seis pontos) do 1º sorteio do concurso especial próximo (Páscoa).

Ganhou? Saiba onde receber o prêmio

O apostador sortudo que tiver ganhado uma graninha extra pode receber seu prêmio em todas as casas lotéricas credenciadas do país ou em quaisquer agências credenciadas da Caixa. Contudo, caso o valor do prêmio bruto supere a faixa de R$ 1.903,98, esse valor só poderá ser pago nas agências bancárias.

Para reclamar seu prêmio, você deve levar comprovante de identidade original com foto, CPF, recibo da aposta original premiado. Ademais, se o prêmio da Dupla Sena for mais que R$ 10 mil após a reclamação na agência, o banco tem o prazo de 10 dias para pagar.