É falso que Auxílio Brasil vai ser cortado a partir de novembro

É falsa a informação que circula pelas redes sociais afirmando que o Auxílio Brasil do Governo Federal será cortado em novembro, ou seja, logo depois das eleições presidenciais. Não há nenhuma informação ou indicação oficial que indique que o programa só teria mais um mês de duração. Trata-se, portanto, de uma fake news.

A postagem que circula por sites e redes sociais como WhatsApp e Instagram afirma que o presidente Jair Bolsonaro (PL) estaria pronto para acabar com o benefício independente do resultado da eleição. “O presidente não quer que você saiba, mas o Auxílio Brasil vai mesmo acabar em novembro. Não há mais espaço no orçamento para os pagamentos. Repasse”, diz o texto.

Oficialmente, o Auxílio Brasil é um programa de caráter permanente. Inicialmente, ele foi desenhado para ser pago até dezembro de 2022. Entretanto, o Congresso Nacional já aprovou a Medida Provisória (MP) que transforma o benefício em algo duradouro. Assim, não há como dizer que ele vai chegar ao fim logo depois das eleições presidenciais deste ano.

Há uma certa confusão sobre este tema por causa da questão do valor dos pagamentos. Hoje, todos os usuários do benefício recebem um patamar mínimo de R$ 600 por família. Este saldo é temporário e só está garantido até o final deste ano. De todo modo, mesmo que o patamar caia, o programa seguiria sendo pago, só que com um valor menor.

No Congresso Nacional, existem propostas que visam aplicar algumas mudanças no programa. Há a ideia de pagar um adicional para mulheres solo, e até mesmo a indicação de uma mudança de nome do projeto. Seja como for, nenhuma destas indicações visam o fim do benefício nem em novembro, nem em janeiro de 2023, e nem em nenhuma outra data.

Lula não disse que vai pagar só para crianças

Outra fake news que está circulando pelas redes sociais é a que aponta que o ex-presidente Lula (PT) teria prometido pagar o Auxílio Brasil apenas para famílias que tenham crianças menores de seis anos de idade.

Trata-se de uma informação falsa. Embora não seja possível prever o que os candidatos farão de fato, é possível dizer que o petista não fez esta promessa. Ele apenas disse que pretende pagar um adicional de R$ 150 por filhos menores de seis anos.

Isto não significa que as pessoas que não têm crianças menores de seis anos deixarão de receber o benefício. Elas apenas não conseguirão receber o adicional destinado para os filhos. É uma informação completamente diferente.

Auxílio Brasil em outubro

A verdade mesmo é que o Auxílio Brasil do Governo Federal segue sendo pago neste mês de outubro. Nesta quinta-feira (20), por exemplo, é a vez dos usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 7.

Veja abaixo, o calendário detalhado de liberações para este mês de outubro:

11 de outubro: Usuários com NIS final 1

13 de outubro: Usuários com NIS final 2

14 de outubro: Usuários com NIS final 3

17 de outubro: Usuários com NIS final 4

18 de outubro: Usuários com NIS final 5

19 de outubro: Usuários com NIS final 6

20 de outubro: Usuários com NIS final 7

21 de outubro: Usuários com NIS final 8

24 de outubro: Usuários com NIS final 9

25 de outubro: Usuários com NIS final 0