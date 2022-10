É falso que governo vai bloquear poupanças para pagar Auxílio

É falsa a informação de que o Governo Federal poderá confiscar poupanças para bancar os pagamentos do programa Auxílio Brasil em 2023. Circula pela internet um suposto de print de uma postagem do ex-presidente Lula (PT) no Twitter. Na declaração, o candidato teria dito que precisaria bloquear os valores “por apenas seis meses de 2023”.

Trata-se de uma informação falsa. Segundo registros da rede social, o petista não chegou a postar esta promessa em nenhum momento da campanha. A imagem que circula indicaria que Lula teria feito a postagem na quinta-feira (13), às 15h45.

“Companheiros e companheiras. Nós vamos manter o Auxílio Brasil, mas para isso precisamos de sua contribuição. Meus amigos, durante apenas 6 meses de 2023 precisaremos bloquear as poupanças dos brasileiros. São apenas 6 meses. Confiem nesse metalúrgico aqui”, diz o print.

Caso o Tweet fosse verdadeiro e depois a conta tivesse apagado, a mensagem poderia ter sido consultada através do projeto 7c0. Trata-se de um sistema que identifica posts apagados por políticos. Por esta ferramenta, é possível dizer que o perfil oficial de Lula nunca publicou nada neste sentido.

Durante a campanha de segundo turno das eleições presidenciais, as fake news envolvendo o Auxílio Brasil estão se tornando cada vez mais comuns. O alvo, aliás, não é apenas o ex-presidente Lula. O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) também costuma ser vítima de informações falsas sobre o assunto.

Bolsonaro não vai acabar com o programa depois da eleição

Uma das fake news que mais ganharam força neste segundo turno é a que indica que Bolsonaro deverá acabar com o Auxílio Brasil já a partir de novembro, ou seja, apenas um mês depois das eleições presidenciais deste ano.

Também trata-se de uma fake news. Mesmo considerando um cenário de derrota para o atual presidente nas eleições deste ano, o fato é que ele não conseguiria acabar com o benefício em novembro, nem mesmo se quisesse.

Existem leis que garantem os pagamentos do Auxílio Brasil de maneira turbinada ao menos até o final deste ano. Para 2023, o programa também está garantido, embora de fato exista a possibilidade de queda no valor a partir de janeiro.

Auxílio Brasil

A verdade é que ambos os candidatos que disputam as eleições deste ano, estão prometendo manter o Auxílio Brasil na casa dos R$ 600 caso vençam a disputa.

Os dois vem dizendo que poderão manter este valor através do sistema de taxação de lucros e dividendos. Além disso, ambos também vem sinalizando que poderiam deixar as despesas com o Auxílio Brasil para fora do teto de gastos públicos.

Neste mês de outubro, o programa está atendendo mais de 21 milhões de pessoas considerando os dados mais recentes do Ministério da Cidadania. As liberações começaram no dia 11 e devem seguir até o dia 25, sempre tomando como base o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada cidadão.

Nesta quarta-feira (19), por exemplo, é a vez dos usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 6. Ainda nesta semana, outros dois grupos poderão receber o dinheiro do benefício social.