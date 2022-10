De acordo com informações do Governo Federal, o e-SISBI é um sistema eletrônico disponibilizado para gestão dos serviços oficiais de inspeção de produtos de origem animal dos Estados, Distrito Federal, Municípios e consórcios de Municípios, contemplando o Cadastro Geral voluntário de todos os serviços de inspeção, dos estabelecimentos e produtos neles registrados, além de controles aplicados à referida inspeção.

e-SISBI: sistema de gestão de serviços de inspeção

Segundo destaca o Governo Federal, a sua utilização favorece o processo de adesão dos interessados aos Sistemas Brasileiros de Inspeção de Produtos de Produtos de Origem Animal – SISBI-POA, do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária – SUASA.

Além disso, o sistema possibilita a indicação de forma on-line de estabelecimentos e produtos ao SISBI-POA pelos próprios serviços de inspeção, a partir de uma solicitação do estabelecimento interessado cadastrado no sistema.

Permite que consórcios públicos municipais, com protocolo de intenção para atividades de execução do Serviço de Inspeção, a realização do comércio de seus produtos de origem animal dentro do território de abrangência dos seus municípios integrantes, ressalta o Governo Federal.

Módulos

O e-SISBI é integrado pelos módulos:

e-SISBI/SGSI – Sistema de Gestão de Serviços de Inspeção; e

e-SISBI/SGE – Sistema de Gestão de Estabelecimento.

Módulo e-SISBI / SGSI – Sistema de Gestão de Serviços de Inspeção:

Gestores e profissionais dos SIE e SIM.

Público em geral.

Módulo e-SISBI / SGE – Sistema de Gestão de Estabelecimento:

Responsáveis pelas empresas registradas no Serviço de inspeção (responsáveis técnicos, responsáveis legais e funcionários da empresa).

Serviço de inspeção

Essa etapa é exclusiva para servidores do serviço de inspeção, que obterão login e senha ao e-SISBI/SGSI, automaticamente, após cadastrar seus dados pessoais, destaca o Governo Federal.

Com o login e senha recebidos, o usuário acessa o e-SISBI/SGSI e inicia o seu vínculo com o Serviço de Inspeção, informado o seu CNPJ do Serviço e anexando cópia do RG, CPF e documento de comprovação de vínculo como servidor do serviço de inspeção, que serão enviados para análise.

Os aplicativos estão disponíveis no portal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) juntos com outros sistemas, que podem ser acessados através do link www.agricultura.gov.br.

Como realizar o acesso

No portal do Mapa, na barra de menu, clique em “Sistemas”. Por consequência, na nova janela aberta, aparece uma lista com todos os sistemas disponíveis. Basta clicar no link do SGSI – Sistema de Gestão dos Serviços de Inspeção ou SGE – Sistema de Gestão de Estabelecimentos, entre os sistemas da Secretaria de Defesa Agropecuária – SDA/MAPA e realizar o acesso completo.