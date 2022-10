Economia: confira nossas dicas para financiar e comprar um imóvel

A aquisição de um imóvel é o sonho de muitas pessoas. Para quem economizou, investiu, se preparou para comprar um apartamento ou uma casa própria, algumas dúvidas surgem na mente. É melhor comprar ou financiar? Quais aspectos a serem considerados antes de adquirir uma propriedade?

A obtenção de um imóvel traz inúmeras vantagens, principalmente o fato de que é uma ótima maneira de se fugir do aluguel. Além disso, a aquisição de bens é um grande investimento, que pode ser passado adiante, possibilitando aos dependentes um certo conforto para o futuro.

O fato é que se pode comprar uma propriedade de diversas maneiras, através de um consórcio, crédito imobiliário direto, ou através de programas de financiamento em instituições financeiras privadas ou governamentais, como na Caixa Econômica Federal ou mesmo no Banco do Brasil.

O financiamento imobiliário pode ser uma boa saída para quem deseja comprar um imóvel mas não possui os recursos financeiros para adquiri-lo à vista. Entretanto, é preciso planejar e observar todos os detalhes da transação, indo em busca das melhores condições de pagamento, sem afetar diretamente seu orçamento familiar.

Vantagens de se comprar um imóvel

São várias as vantagens de se financiar um imóvel. Podemos destacar a independência, pois você e sua família terão um lugar só seu, onde é possível se organizar e viver como quiser. Além disso, há uma maior estabilidade visto que viver de aluguel faz com que todo final de ano haja uma preocupação com os reajustes.

Viver em uma propriedade própria traz ainda uma maior economia financeira, visto que a estrutura interna do imóvel possibilita inúmeras atividades recreativas. Existem condomínios com salões de festa, playground e academia, à disposição, sem custo adicional.

A construção de patrimônio também é uma vantagem e deve ser levada em consideração. O imóvel pode durar por gerações, ou seja, seus filhos e netos poderão utilizá-lo da forma que preferirem. Além disso, se o proprietário quiser, poderá alugar o imóvel, gerando uma renda extra no final do mês.

Como comprar um imóvel

O primeiro passo para se comprar um imóvel é fazer um planejamento financeiro. O ideal é colocar tudo no papel, os recebimentos futuros, as despesas particulares como cartão de crédito, alimentação, combustível, colégio, e os gastos a longo prazo. Dessa maneira você terá um quadro geral das suas condições financeiras.

Para se conseguir um bom financiamento é preciso estudar o mercado e procurar por instituições financeiras que ofereçam os melhores planos. Deve-se ficar atento aos juros, pois eles influenciam diretamente no custo total do imóvel. É preciso consultar vários bancos e procurar as melhores alternativas.

Outro fator importante a ser considerado é a reserva financeira. O indicado é que se utilize toda sua liquidez para pagar a entrada da propriedade. Ter um dinheiro para assuntos urgentes é o ideal, pois caso ocorra alguma eventualidade você tem um colchão para utilizar, sem afetar o seu conforto e o de sua família.

Quitar suas dívidas e ter um nome limpo pode facilitar a aquisição de um financiamento imobiliário, devido aos fatores de aprovação do crédito. O ideal é ter o nome limpo no mercado, em instituições como o Serasa, SCPC. São vários os fatores a influenciar no financiamento, como experiência no emprego, FGTS, e suas contas em dia.

Os documentos necessários para se fazer o financiamento devem estar à mão. É preciso apresentar o RG, CPF, comprovante de endereço, certidão de casamento ou de nascimento, e o extrato do banco. Se for utilizar o FGTS, é necessário levar a carteira profissional e o PIS. O indicado é providenciar tudo com antecedência.

Conclusão

Para se financiar um imóvel, deve-se fazer uma simulação, de modo que você possa entender melhor o que deve ser feito, e observar se o valor das prestações cabem em seu orçamento familiar. Dessa maneira você irá escolher o financiamento que mais se encaixa no seu perfil, de acordo com as suas necessidades.

É importante estar em dia com as instituições de crédito, sem dívidas, para que seu orçamento familiar não sofra nenhum revés. O FGTS também pode ser utilizado no financiamento, abatendo uma grande parcela do valor do imóvel. Economizar alguns recursos para o pagamento da entrada do imóvel também é importante.