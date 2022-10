De acordo com informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), divulgadas no dia 24 de outubro de 2022, as despesas líquidas de lucros e dividendos aumentaram para US$5,3 bilhões, ante US$2,5 bilhões em setembro de 2021, com destaque para as despesas brutas de lucros de investimento em carteira, que aumentou de US$724 milhões em setembro de 2021 para US$3,0 bilhões em setembro de 2022, considerando as estatísticas do setor externo.

Economia: dados oficiais sobre despesas líquidas de lucros e dividendos

As despesas líquidas com juros somaram US$1,2 bilhão em setembro de 2022, ante US$899 milhões em setembro de 2021, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

Os ingressos líquidos em investimentos diretos no país (IDP) somaram US$9,2 bilhões em setembro de 2022, ante US$4,6 bilhões em setembro de 2021, atualiza o Banco Central do Brasil (BCB).

Atualização sobre o IDP

Houve ingressos líquidos de US$3,4 bilhões em participação no capital e de US$5,7 bilhões em operações intercompanhia. Nos doze meses encerrados em setembro de 2022, o IDP totalizou US$73,8 bilhões (4,10% do PIB), ante US$69,2 bilhões (3,88% do PIB) no mês anterior e US$49,9 bilhões (3,17% do PIB) em setembro de 2021.

Investimentos

Os investimentos em carteira no mercado doméstico totalizaram saídas líquidas de US$2,6 bilhões em setembro de 2022, compostos por saídas de US$3,9 bilhões em ações e fundos de investimento e entradas de US$1,2 bilhão em títulos de dívida.

De acordo com o Banco Central do Brasil (BCB), nos doze meses encerrados em setembro de 2022, os investimentos em carteira no mercado doméstico somaram saídas líquidas de US$2,5 bilhões.

Reservas internacionais

As reservas internacionais somaram US$327,6 bilhões em setembro de 2022, redução de US$12,1 bilhões em comparação ao mês anterior. O resultado decorreu, principalmente, das variações por preços e paridades, que contribuíram para reduzir o estoque em US$6,5 bilhões e US$2,5 bilhões, respectivamente.

Acompanhe as informações oficiais sobre a economia

É importante acompanhar as informações atualizadas do Banco Central do Brasil (BCB) sobre a economia por diversas vertentes, considerando o comércio exterior e a economia interna.

Uma vez que diversos fatores impactam o fluxo de oferta e a inflação, impactando o consumo das famílias e a economia global, considerando as oportunidades de emprego e renda. Sendo assim, acompanhe as diversas atualizações periódicas realizadas pelo Banco Central do Brasil (BCB).

Além disso, acompanhe outras plataformas confiáveis do Governo Federal, como o Ministério da Economia (ME), para se atualizar quanto às medidas e as políticas públicas que impactam diversos setores e a economia, de forma direta ou indireta.