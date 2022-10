Economia: vale a pena comprar um carro híbrido?

Estima-se que existam cerca de 100 mil carros elétricos e híbridos em circulação atualmente no Brasil. As vendas deste tipo de automóveis crescem a cada ano. Nos primeiros sete meses de 2022 foram negociados mais de 23 mil carros elétricos no mercado, um aumento de 31% em relação ao mesmo período do ano passado.

O carro híbrido possui a vantagem de combinar motores elétricos e a combustão. É um tipo de automóvel bastante popular, principalmente no exterior. No entanto, ele apresenta pontos positivos e negativos que devem ser considerados antes da sua aquisição. Dessa maneira, deve-se conhecer um pouco mais sobre eles.

De fato, algumas empresas como a Toyota, por exemplo, vem negociando cada vez mais este tipo de veículo, ao ponto de apresentar números expressivos, tornando-os um sucesso de vendas. A combinação da autonomia que a gasolina proporciona com a economia gerada pela a eletricidade são grandes atrativos.

Outra característica que torna a aquisição dos carros híbridos tão vantajosa está relacionada ao impacto ambiental que é bastante reduzido, já que é um veículo que polui bem menos. No entanto, não há ainda uma estrutura para atender o abastecimento e a manutenção de carros elétricos, principalmente em países como o Brasil.

Como o carro funciona

O carro híbrido é aquele automóvel cuja alimentação é feita através de um motor de combustível fóssil, como a gasolina, e por um outro que funciona com eletricidade. As marcas que produzem este tipo de veículo se diferenciam em diversos fatores, principalmente na tecnologia empregada.

O modo de recarga é um dos fatores que distinguem os modelos apresentados no mercado. A bateria pode ser recarregada de diversas maneiras, inclusive através da energia cinética. Muitas vezes o motor elétrico é vantajoso em situações onde o veículo está em baixa velocidade, desligando no momento em que o carro adquire uma maior aceleração.

Outros modelos de veículos híbridos utilizam a propulsão elétrica em momentos onde o carro necessita de uma maior demanda de energia. Desta forma, existem dois tipos de automóveis híbridos encontrados no mercado. Cada um possui vantagens e desvantagens, porém, podem ser bastante satisfatórios.

Vantagens dos veículos híbridos

Os veículos híbridos possuem a vantagem de serem ecológicos, visto que emitem menos gases poluentes na atmosfera, o que pode ajudar a reduzir o efeito estufa. Eles ainda emitem menos ruído, pois seu motor é silencioso, ajudando a eliminar a poluição sonora dos grandes centros urbanos.

Os modelos também possuem um carregamento automático de seu motor elétrico. Eles utilizam uma tecnologia chamada KERS que tira proveito da energia cinética do carro nas freadas, abastecendo o motor. Outra vantagem está relacionada aos incentivos fiscais, já que há uma redução de 75% do imposto de circulação.

Os carros que utilizam este tipo de tecnologia possuem uma grande autonomia, já que se pode viajar centenas de quilômetros sem abastecer. Além disso, o motor de veículos híbridos responde mais rapidamente, sendo mais eficiente que os veículos que utilizam combustíveis fósseis.

Desvantagens dos carros híbridos

Apesar de serem ecológicos, os veículos híbridos necessitam de materiais escassos na natureza em sua produção. Há um problema considerável em relação ao uso de matérias primas. O peso deste tipo de carro também é maior, o que faz com que o veículo consuma mais energia para se movimentar.

Nos últimos anos o mercado lançou inúmeros carros híbridos. No entanto, eles mantiveram um preço alto se comparado com suas versões movidas a combustíveis fósseis. Outro fator importante é que o veículo híbrido polui o ambiente quando acionao motor à gasolina.

Este tipo de carro pode ser interessante em estradas e centros urbanos. No entanto, para quem dirige apenas em rodovias, ele se torna um pouco limitado, principalmente em razão de suas propriedades elétricas. Isso se deve ao fato de que por ter um peso maior, consome mais gasolina, por exemplo.

Antes de adquirir um carro híbrido, é preciso observar as suas vantagens e desvantagens, além de considerar as suas reais necessidades de se comprar um veículo deste tipo. Os benefícios fiscais, economia de combustível, autonomia e ecologia devem ser considerados, mas também há aspectos negativos a serem levados em conta.