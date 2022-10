Eddy Jr deixa apartamento após sofrer racismo e ameaça de morte

Foto: Reprodução/ Instagram

O youtuber e humorista Eddy Jr, de 28 anos, deixou o condomínimo onde vive, na Barra Funda, em São Paulo, após ser alvo de ataques racistas e ameaça de vizinhos.

O humorista contou no Instagram que convive com as ameaças da mulher, identificada como Elisabeth Morrone e do filho dela desde abriu. Na segunda-feira (17), ele decidiu gravar a acusada se recusando a dividir o elevador com ele e o xingando. Os vídeos foram publicados por ele nas redes sociais na terça (18).

“Macaco, Imundo, Feio, Urubu, Neguinho, um Perigoso que não merece morar aqui, uma pessoa que oferece riscos para os moradores desse condomínio, foi isso tudo que eu tive que ouvir ontem por ser Preto… Pra finalizar tive que ficar dentro da minha casa sofrendo ameaça de morte e calúnias sobre mim novamente por ser Preto… Ser impedido de entrar no mesmo elevador da moradora branca por ser preto também…”, escreveu Eddy na legenda do vídeo.

Após a exposição dos vídeos, o condomínio emitiu um comunicado para todas as 378 unidades residenciais, expressando repúdio à conduta da moradora e avisando que seus advogados avaliariam as medidas a serem tomadas.

Segundo o advogado do condomínio, Diego Basse, a moradora que agrediu Júnior, de 28 anos, foi multada por comportamento antissocial reiterado, que gera incompatibilidade de convivência no local.

O caso

Na noite de segunda-feira (16), o humorista denunciou, em suas redes sociais, que foi vítima de um ataque racista de uma vizinha do condomínio. Ele afirmou ter sido chamado de “macaco, imundo, feio, urubu e neguinho perigoso” ao tentar usar o elevador do prédio com sua cachorra de estimação ao mesmo tempo que a vizinha.

Em um vídeo publicado, Eddy Júnior mostra a mulher discutindo e se negando a entrar no mesmo elevador que ele, enquanto o ofendia.

Em entrevista ao SP2, da Globo, Eddy afirmou que toda situação aconteceu de madrugada. “Era 2h da manhã, desci com a minha cachorra para ela fazer as necessidades. Na hora que eu ia subir, encontrei com essa vizinha. Foi uma coincidência muito grande. Eu ia entrar no elevador, e ela disse que não ia entrar no mesmo elevador que eu. Eu poderia usar o elevador do lado, mas não sou obrigado a mudar de lugar só porque uma mulher racista não quer que eu use o mesmo elevador que ela”.

Além das gravações feitas por Eddy que viralizaram no início da semana, imagens da câmera de segurança do condomínio mostra outra situação grave. Nos registros obtidos pelo g1 datados da semana de 1º a 7 de setembro, o filho da vizinha acusada de racismo aparece com uma faca na porta do humorista.

Quem é Eddy Jr?

Eddy é humorista e músico, com 1,5 milhão de seguidores no Instagram de 2 milhões no TikTok. Os vídeos dele já foram compartilhados por celebridades como Bruna Marquezine, Kéfera e por Lázaro Ramos.

O humorista começou fazendo humor gospel, mas logo em seguida passou a fazer sucesso com esquetes de conselhos e frases motivacionais atrapalhadas.

Ao Splash, do Uol, ele contou que sua grande inspiração foi o personagem Chapolin: “Eu via muito Chapolin, e ele tinha isso de dizer os ditados todo atrapalhados. Foi daí que tirei a ideia”.

Além disso, o jovem também é músico. Canta, toca percussão, piano e violão e usa as aptidões em prol do humor.

Leia mais sobre Brasil no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.