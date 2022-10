Edição da Flipelô vai homenagear personagens de Jorge Amado

Foto: Ricardo Prado / Divulgação

A sexta edição da Flipelô, festa literária internacional do Pelourinho, vai ocupar as ruas e os espaços culturais do Centro Histórico de Salvador no início de novembro. O evento, que já homenageou nomes como João Ubaldo Ribeiro e Castro Alves, agora vai destacar os personagens do escritor Jorge Amado, um dos maiores ícones da cultura baiana.

A diretora-executiva da Fundação Casa de Jorge Amado e curadora da Flipelô, Ângela Fraga, explica um pouco mais sobre a proposta desta edição.

“Desde a primeira edição a gente vem escolhendo um escritor, que tenha alguma ligação com universo de Jorge Amado. Esse ano, como Jorge Amado estaria completando 110 anos, a gente fez a opção de homenagear os personagens de Jorge Amado, porque a gente está trazendo a obra para o cenário da obra, que o Pelourinho, e os personagens dele que habitaram e ainda habitam o Centro Histórico e tudo o mais”, explica.

Segundo a curadora, neste ano a Flipelô promete ocupar novos espaços do Centro Histórico, sempre levando em conta a acessibilidade para pessoas com deficiência.

“A gente tem também uma ampliação do espaço da Flipelô. A Flipelô vai crescendo e vai ocupando novos espaços. Esse ano a gente vai trazer a feira literária para a Praça Tereza Batista, dedicada a autores independentes e a pequenas editoras. Esse ano também temos conseguido organizar muitas exposições. Ao toda será mais de sete exibições. A gente está procurando praticar em todas as ações e atividades uma forma de acessibilidade, seja através de áudios descritores para o público cego ou tradutores de libras para os surdos…” revelou.

Como já virou tradição, um dos destaques da Flipelô é a rota gastronômica. Nesta edição, 36 bares e restaurantes vão apresentar pratos inspirados nos personagens dos livros de Jorge Amado.

“Por exemplo, se Tieta gostava de Maturi, então vai ser essa receita. Então, eles vão tentando descobrir o que o personagia comia, o que o personagem cozinhava e aí vão escolhendo os pratos”, explicou.

A Festa Literária Internacional do Pelourinho acontece entre os dias 1° e 6 de novembro. A programação completa será divulgada em breve no site flipelo.org.br.

A Flipelô acontece de 1 a 6 de novembro o Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador.

Leia mais sobre Fala Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.