Edital Bombeiro BA: Quem pode se inscrever?

O edital Bombeiro BA (Bombeiros da Bahia) foi publicado com oferta de 40 vagas. Porém, quem pode se inscrever? Quais são os requisitos para o cargo?

Os interessados poderão se inscrever no portal da UNEB entre os dias 04 de novembro e 04 de dezembro. A taxa de inscrição é R$ 150.

Vagas edital Bombeiro BA

As vagas exigem como formação, nível médio. Ao todo serão

Serão ofertadas 34 (trinta e quatro) vagas para o cargo AOBM – Masculino – Aluno a Oficial do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia e 06 (seis) vagas para o Cargo AOBM – Feminino Aluna a Oficial do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.

Além da faixa etária entre 18 e 30 anos, os interessados deverão cumprir os seguintes requisitos:

Ter concluído ensino médio ou formação técnica profissionalizante;

Ter altura mínima de 1,60m para candidatos do sexo masculino e de 1,55m para candidatas do sexo feminino;

Possuir Carteira Nacional de Habilitação válida, categoria B

Como serão as provas?

Os candidatos serão avaliados mediante duas etapas. A fase inicial, de acordo com o edital Bombeiro BA, vai contar com:

Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos, de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório.

Já a segunda fase será a prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório. As provas estão previstas para serem aplicadas em 08 de janeiro de 2023 e terá duração de 05 horas. As avaliações serão aplicadas no turno da manhã. As disciplinas serão:

Língua Portuguesa

Língua Inglesa

Matemática

Ciências Humanas e Naturais

Direito

Informática

As questões serão um total de 80. A prova discursiva será aplicada na mesma data da objetiva, a etapa será de caráter eliminatório e classificatório. Vale lembrar que e redação terá caráter eliminatório e classificatório e consistirá de uma questão dissertativa que versará sobre tema da realidade histórico-cultural contemporânea.

Os candidatos ainda serão avaliados mediante outras etapas de caráter eliminatório, são estas: Exame médico-odontológico, Avaliação Psicológica, Avaliação Física e Investigação Social, Exame Documental.