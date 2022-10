Editora Globo abre EMPREGOS para todo o Brasil

A Editora Globo é uma empresa de comunicação brasileira. Fundada em 1952, ela está com oportunidades de emprego abertas para todo o Brasil. Os cargos incluem auxiliar administrativo, analista de TI e mais. Confira.

Editora Globo abre vagas de emprego no Brasil

A Editora Globo é uma das principais empresas de comunicação do Brasil. Além disso, é considerada líder em credibilidade em todas as plataformas digitais.

O principal objetivo da empresa é criar histórias de qualidade, a fim de distribuir conteúdos com credibilidade à população.

A companhia está com oportunidades de emprego abertas em todo o Brasil. Os cargos incluem áreas administrativas, analistas e mais. Confira, a seguir, as vagas e regiões:

Auxiliar de Administração (Exclusiva PCD) – São Paulo / SP;

Analista de TI Pleno – Rio de Janeiro / RJ;

Programa de Estágio 2023 – Brasil;

Auxiliar de Administração (Exclusiva PCD) – Rio de Janeiro / RJ;

Téc. de Infraestrutura – Rio de Janeiro;

Desenvolvimento iOS – Rio de Janeiro / RJ;

Web Design – Rio de Janeiro / RJ;

Analista de Contabilidade – Rio de Janeiro / RJ.

Como se candidatar

Para fazer parte da maior rede de comunicação do Brasil, o procedimento é simples. Primeiramente, acesse a plataforma Vagas, onde encontrará todas as informações necessárias para participar do processo seletivo da empresa.

As oportunidades incluem cargos importantes na empresa, destinados a moradores de São Paulo e do Rio de Janeiro. Vale ressaltar que as vagas da Editora Globo podem ser preenchidas sem aviso prévio, então, aproveite a sua oportunidade e se torne um colaborador dessa equipe.