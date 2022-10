Eduardo Sterblitch diz que a maioria dos homens não sabem transar

Foto: Reprodução/GNT

O ator Eduardo Sterblitch participou do programa “Saia Justa”, da GNT, na noite da quarta-feira (19), onde falou sobre a relação do homem com o sexo.

O humorista disse que a maioria dos homens não sabe transar por conta da influência da pornografia e do machismo. “90% dos homens que eu conheço tem uma impressão que tem uma liberdade sexual, deste conhecimento, de que falou sobre isso mais cedo. Mas eles não sabem transar”, disse.

“Eu não sei transar. Porque a gente aprendeu a transar vendo filme pornô. Então é uma coisa muito baseada na glande, no coito e na penetração. O homem é muito raso. Por isso que eu acho que a gente não consegue conectar exatamente com a mulher”, completou.

Eduardo Sterblitch então falou sobre a diferença de outros modelos de relacionamento e relembrou uma conversa com a escritora Milly Lacombe.

“Ela diz que a diferença do sexo entre um homem com uma mulher ou de um homem com um homem para a da mulher com uma mulher é que o primeiro dura dez minutos, das mulheres dura dez dias. Elas já estão transando no rua, aeroporto, já estão transando se olhando e não estão percebendo. Então acho que tem uma coisa sobre como o homem trata a mulher por conhecer o sexo através de vídeo e não de uma experiência real. Isso está se mudando”, finalizou.

Veja o vídeo:

