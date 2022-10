Eleições 2022: confira os horários oficiais para votação

Neste domingo (02/10) serão realizadas as votações para o primeiro turno das eleições 2022. No pleito deste ano, o eleitor deverá digitar os números de cinco candidatos na urna eletrônica. Os cargos são os seguintes: deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República, nesta ordem.

Conforme aponta o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as eleições de 2022 apresentam uma grande novidade. Isso porque ocorrerá a unificação do horário de votação em todo o país.

“Pela primeira vez, todas as seções eleitorais funcionarão das 8h às 17h do horário de Brasília. Ou seja, cidades em fusos diferentes devem se adequar ao horário da capital federal”, explica o TSE.

Com a alteração do horário, tal mudança passa a atingir todos os municípios do Acre, de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, de Rondônia e de Roraima. No Amazonas, a medida vale para os 62 municípios que se dividem em dois fusos. No estado de Pernambuco, o distrito de Fernando de Noronha também precisará se adaptar ao horário diferenciado.

“Nas eleições anteriores, a Justiça Eleitoral começava a divulgar a apuração somente após o término do horário de votação no Acre, cujo fuso horário está duas horas atrás do fuso de Brasília. O objetivo era evitar que a difusão dos dados pudesse influenciar pessoas que votavam em localidades com seções eleitorais ainda em funcionamento”, explica o TSE.

Segundo o TSE, a mudança é decorrente de uma decisão do Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de dezembro de 2021 e incluída na Resolução TSE nº 23.669.

Horário de votação nas Unidades da Federação

Horário de votação no Acre

Será das 6h às 15h (abre e fecha duas horas antes em relação à Brasília).

Horário de votação no Amazonas

11 municípios do Amazonas: das 6h às 15h (abre e fecha duas horas antes em relação a Brasília)

[Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Tabatinga e São Paulo de Olivença]

Outros 51 municípios do Amazonas: das 7h às 16h (abre e fecha uma hora antes em relação a Brasília)

Horário de votação em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima

Será das 7h às 16h (abre e fecha uma hora antes em relação a Brasília)

Horário de votação em Fernando de Noronha (PE)

Será das 9h às 18h (abre e fecha uma hora após em relação a Brasília)

O que levar no dia da votação?

Conforme divulgado pelo TSE, para votar é obrigatória a apresentação de documento oficial com foto, como: CNH; Carteira de categoria profissional reconhecida por lei; Carteira de identidade; Carteira de trabalho; Carteira nacional de habilitação; Certificado de reservista; Documento Nacional de Identidade; Passaporte.

Além desses, também é possível votar com a versão digital do título, obtida no e-Título, aplicativo gratuito da Justiça Eleitoral.

Veja também: Eleições 2022: Posso levar uma “cola” no dia da votação?

O voto é obrigatório?

Sim, o voto é obrigatório para maiores de 18 anos, e facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos e pessoas com 16 e 17 anos.

Quando serão divulgados os resultados do primeiro turno das eleições 2022?

A apuração dos resultados para todos os cargos será iniciado a partir das 17h do horário oficial de Brasília.

O horário da votação termina às 17h, mas o Tribunal informa que os eleitores que ainda estiverem na fila para votar após esse horário poderão exercer o direito ao voto.

Leia também: SAIU! Duas apostas dividem prêmio de R$ 317,8 milhões na Mega-Sena

Saiba como funciona o sistema de voto de legenda

O TSE informou que, nas eleições 2022, será possível votar apenas na legenda para os cargos de deputado federal e estadual (ou distrital).

O sistema funciona da seguinte maneira: os dois primeiros números a serem digitados na urna desse cargos são os números do partido. Ao votar, você pode digitar apenas esses números (dois dígitos) e parar por aí (ao invés de digitar 4 dígitos para deputado federal ou os 5 dígitos para deputado estadual/distrital), apertando a tecla “confirma” duas vezes. Assim, o voto será computado para o partido.

Modelos de urnas eletrônicas

Também é interessante ressaltar que, nas eleições deste ano, serão seis modelos distintos de urnas eletrônicas. Conforme aponta o TSE, a grande estrela é a urna eletrônica modelo 2020 (UE 2020), que será utilizada, pela primeira vez, no dia 2 de outubro. Além disso, estarão em funcionamento as urnas eletrônicas dos modelos UE 2015, UE 2013, UE 2011, UE 2010 e UE 2009. Ao todo, serão 577.125 equipamentos.

Veja também: FGTS: Veja quem pode sacar até R$3,9 mil em OUTUBRO