Eleições: Quando acontecerá o próximo debate presidencial?

No último domingo (16), aconteceu o primeiro debate presidencial com os candidatos do 2º turno das eleições, que foi transmitido pela emissora Band.

De acordo com informações, foram marcados ao todo 4 debates entre os candidatos Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT) até o próximo dia 30, dia da votação. O próximo, ocorrerá nesta sexta-feira (21).

Próximo debate presidencial

Como já mencionado, o próximo debate presidencial entre os candidatos acontecerá nesta sexta-feira, dia 21. O evento será transmitido pela emissora SBT, com parceria das redes de comunicação CNN, Veja, Terra e Nova Brasil. Além disso, a ação também será promovida pelo Estadão e Rádio Eldorado.

Como já de costume, o debate será divido em quatro blocos, em que os candidatos terão a oportunidade de realizarem perguntas e também responderem as questões feitas por jornalistas.

Vale salientar que, até o momento, apenas o candidato Jair Bolsonaro (PL) confirmou presença no evento. O candidato Lula (PT), por sua vez, ainda não manifestou a sua decisão.

Próximas datas dos debates

Além do debate desta sexta-feira (21), ainda restam dois eventos para acontecer. O próximo ocorrerá no dia 23 de outubro, que cairá neste domingo e será transmitido pela Record TV. O último será realizado no dia 28 deste mês, transmitido pela rede Globo. De acordo com informações, ambos devem ser iniciados às 21h30min.

Já é possível baixar o E-título para votar no segundo turno

O e-Título é um documento digital utilizado para substituir o Título de Eleitor físico. A plataforma oferece diversos serviços que facilitam bastante para os usuários, principalmente no período atual, de eleições.

No último dia 30, se encerrou o prazo para a realização do download do aplicativo. No entanto, no dia 03 o sistema foi liberado novamente para que os eleitores instalem e consigam utilizá-lo neste período.

Como usar o e-Título?

Inicialmente, é importante destacar que, para que haja liberação do título on-line, é necessário que o eleitor tenha sido registrado na Justiça Eleitoral anteriormente.

Sendo registrado, o cidadão pode ter acesso ao documento digital a qualquer momento, por meio dos sistemas Android e iOS. Após ter realizado a instalação do aplicativo em seu aparelho, o eleitor deve informar os seguintes dados pessoais:

Nome completo;

Data de nascimento;

Número de inscrição de seu título de eleitor;

Nome da mãe;

Nome do pai.

Feito isso, as informações que o cidadão fornecer vão se cruzar com as que constam no sistema da Justiça Eleitoral para que o acesso ao aplicativo seja validado.

Quais informações constam no documento?

No Título de Eleitor on-line o cidadão poderá ter cesso as seguintes informações:

Nome;

Data de nascimento;

Município;

Nome dos pais;

Número do título;

Número de zona eleitoral;

Seção à qual o eleitor deve se encaminhar para participar do pleito.

Perdi meu título de eleitor, isso impede de votar no segundo turno?

As Eleições 2022 estão próximas, e muitas pessoas nem mesmo sabem onde está o seu título de eleitor. Em alguns casos, até perderam o documento e ainda não solicitaram uma segunda via.

Nessas situações, o eleitor deve se informar se é possível votar sem o documento oficial. Acontece que neste ano, o prazo para pedir a segunda via do título de eleitor já se encerrou