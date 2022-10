Eleito governador, Jerônimo venceu em 364 cidades baianas

Foto: Rede Bahia

Governador eleito na Bahia no último domingo (30), Jerônimo Rodrigues (PT) ampliou a quantidade de municípios nos quais recebeu mais votos.

Com a apuração total das urnas, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o petista marcou vitória em 364 cidades baianas, dos 417 municípios. Jerônimo fez bons números no interior da Bahia, e chegou a alcançar 85,86% dos votos em Iuiú, no sudoeste baiano.

Já o candidato do União Brasil, o ex-prefeito de Salvador, conquistou o voto dos seis maiores colégios eleitorais da Bahia Salvador (64,51%), Feira de Santana (58,95%), Vitória da Conquista (59,05%), Itabuna (61,16%), Juazeiro (52,21%) e Barreiras (54,01%). O total de municípios de Neto na Bahia foi 53.

Na Bahia, o total de votos válidos foi de 8.964.244. Jerônimo venceu com 4.480.464 votos, total de 52,79%. ACM Neto ficou com 4.007.023 votos, 47,21%. Uma diferença de 473.441 votos.

De acordo com o TSE, a Bahia teve 4,06% de votos nulos, o total de 363.656. Já o total de votos em branco foi de 113.101, em porcentagem 1,26%.

