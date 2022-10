Elevador Lacerda e Plano Inclinado terão tarifa gratuita no domingo

Foto: Max Haack / PMS

A gratuidade dos transportes no dia 30 de outubro, para garantir o deslocamento dos eleitores, se estenderá aos ascensores, isto é, o Elevador Lacerda e o Plano Inclinado Liberdade – Calçada.

De acordo com a Prefeitura de Salvador, a operação terá início às 7h com horários diferenciados para a finalização, no Elevador Lacerda será até às 19h, e no Plano Inclinado Liberdade – Calçada, os eleitores poderão utilizar o serviço de forma gratuita até às 17h.

Quanto ao serviço de ônibus na capital, suspensão da cobrança será de 6h às 20h. Antes e depois desse período, a passagem será cobrada normalmente.

Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), os passageiros terão à disposição uma frota com a mesma quantidade de coletivos que um dia útil durante todo o domingo.

Transporte gratuito

Inédita em Salvador durante o período eleitoral, a iniciativa colocará nas ruas os ônibus do sistema convencional circulando sem cobrador e com a catraca travada. Para ter acesso aos coletivos, os usuários terão que embarcar pelas portazs do meio ou traseiras do veículo.

O Governo da Bahia também garantiu que o Metrô e o Ferry-boat serão gratuitos no domingo (30). A medida vale para os usuários do Sistema Metroviário Salvador Lauro de Freitas (SMSL), para os pedestres que utilizem o Sistema Ferry Boat, passageiros das lanchinhas que fazem a travessia entre Salvador e Mar Grande e os que usam o Transporte Rodoviário Metropolitano da capital.

A gratuidade ocorrerá de zero hora às 23h59 do próximo domingo (30).

