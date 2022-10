Em 2010, Bahia venceu Portuguesa e voltou para série A

Foto: Reprodução / TV Bahia

Quem foi para a Fonte Nova em algum jogo do Bahia desta Série B ouviu pelo menos uma vez o refrão: “xalaialaiá, vamos subir Esquadrão”. A música que empurrou o time em 2022 também foi a mesma que se ouviu em Pituaçu na campanha do acesso em 2010, que levou o Tricolor de volta à Série A após sete anos.

No dia 13 de novembro daquele ano, o Bahia enfrentou a Portuguesa precisando de uma vitória para voltar à Série A. O time paulista também tinha chance de subir – o que acabou não se concretizando. O Tricolor venceu por 3 a 0, com dois gols do atacante Adriano ‘Michael Jackson’ e um do zagueiro Nen.

O Bahia precisou apenas de cinco minutos para abrir o placar diante da torcida tricolor, que lotou Pituaçu, com mais de 32 mil pessoas. Naquele ano, a Fonte Nova havia sido demolida, para dar início à construção da arena, após a tragédia que matou sete tricolores em 2007.

O primeiro gol foi marcado pela principal estrela daquele elenco. Adriano recebeu ançamento de Ávine e tocou na saída de Wewerton para estufar as redes. Após mais 20 minutos, o marcador foi ampliado, novamente dele.

Aos 25, Adriano aproveitou sobra de cobrança de escanteio para bater com força de fora da área. A bola desviou em Preto Costa e tirou Wewerton da jogada.

O Bahia ainda marcou o terceiro gol, completando a festa aos 47 minutos do segundo tempo. Ávine bateu cruzado de dentro da área, Wewerton deu rebote e Dinei não desperdiçou, para a alegria da massa Tricolor.

2022

Apesar de ter passado toda a Série B de 2022 entre os quatro primeiros, o Bahia ainda não confirmou o acesso para a primeira divisão a duas rodadas do fim do campeonato. Em 2010, o retorno foi garantido na antepenúltima rodada.

Na sexta-feira (28), o Bahia tem a chance de garantir o acesso. Se vencer o Guarani, estará matematicamente de volta à primeira divisão. Caso empate ou perca, ainda há chances de subir nesta rodada. Confira cenários:

Se o Bahia vencer:

Acesso à Série A garantido

Se o Bahia empatar:

O Sport não pode ganhar do Operário e o Ituano precisa empatar com o Londrina;

Caso Sport e/ou Londrina ganhem, o empate com o Guarani não deixará o Bahia matematicamente classificado, mas ficará três pontos a mais e uma diferença grande de saldo de gols a seu favor, que atualmente é de 11, para a última rodada, no dia 6 de novembro.

Se o Bahia perder:

O Sport não pode ganhar do Operário, o Ituano precisa empatar com o Londrina e o Sampaio Corrêa não pode ganhar do Vasco.

Se só o Sampaio ganhar, o Bahia irá com três pontos a mais e provavelmente uma diferença grande de saldo de gols a seu favor, que atualmente é de 9, para a última rodada, no dia 6 de novembro

Leia mais sobre Esportes no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.