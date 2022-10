Em ‘A Fazenda 14’, Deolane dá R$10 mil para Bia Miranda e peoa comemora

Foto: Reprodução/RecordTV

Deolane Bezerra e Bia Miranda protagonizaram um momento cheio de simbolismo dentro de “A Fazenda 14” que repercutiu fora do reality show.

A advogada ganhou a dinâmica da “autocrítica”, durante a edição do domingo (23), e escolheu a neta de Gretchen para receber o prêmio de R$10 mil.

Durante uma conversa com Pétala Barreiros, nesta segunda-feira (24), Bia Miranda revelou que está muito feliz com o prêmio e falou sobre o significado do valor para ela.

“Estou muito feliz que a Deolane te deu o dinheiro”, disse Pétala. “Eu pensei que ela ia dar para o Vini. Mano, 10 mil é muito dinheiro. É muita grana, velho. É um ano de trabalho, né?”, comemorou Bia.

“Menos, né, amiga?”, disse Pétala. Porém, a neta de Gretchen revelou ganhar cerca de R$1 mil por mês no trabalho em uma oficina.

“Todo o dinheiro que eu ganhei aqui é um ano de trabalho. R$ 13 mil”, contou Bia Miranda. “É… Você ganhava R$ 1 mil por mês?”, perguntou Pétala.

A influenciadora confirmou a informação e seguiu comemorando: “Ele [namorado de Bia] vai ficar tão feliz. Ele deve ter gritado para mãe dele: ‘Mãe, Bia ganhou 10 mil!’. A mãe dele não deve estar nem acreditando”.

Leia mais sobre A Fazenda no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.