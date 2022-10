Em ‘Travessia’, Guerra vai para cima de Ari ao descobrir segredo

Foto: Reprodução/TV Globo

Nas próximas cenas de “Travessia”, Guerra (Humberto Martins) descobrirá um dos segredos que Ari (Chay Suede) esconde dele e de Chiara (Jade Picon), filha do empresário.

Após receber um dossiê sobre a vida do rapaz no capítulo deste sábado (29), Guerra vai saber tudo sobre a relação entre o namorado da filha com o professor Dante (Marcos Guerra).

Disposto a pegar o rapaz na mentira, ele vai partir para cima de Ari na tentativa de confrontá-lo e arrancar uma confissão dele em “Travessia”.

“Bom… pela reação do seu filho, parece que a sua convivência com a mãe dele não era tão esporádica quanto me pareceu, não é?”, soltará o ricaço para Ari.

“É verdade que eu passava a semana em São Luís…”, responderá ele. “Sim, mas sua casa era lá, junto com ela… viviam como casados!”, rebaterá o empresário.

Após a briga estar armada, Guerra dará uma chance de o rapaz contar toda a verdade sobre Brisa (Lucy Alves) e o casamento deles. “Tem outra coisa que você precise me dizer? Tem?”, finalizará deixando o mistério no ar.

