Em ‘Travessia’, Leonor foge com Stenio após grave descoberta

Foto: Reprodução/TV Globo

Uma verdadeira torta de climão saiu do forno no segundo capítulo de “Travessia”, na noite da terça-feira (11). Leonor (Vanessa Giácomo) ficou chocada ao descobrir que o noivo da irmã Guida (Alessandra Negrini) é Moretti (Rodrigo Lombardi), ex dela.

Após o baque inicial, a personagem fez o maior barraco com a irmã talarica e chegou a colocar fogo no vestido de casamento durante o final do capítulo de “Travessia”.

Revoltada, ela irá procurar Stenio (Alexandre Nero) para juntos deixarem Portugal às pressas. “Stenio, não estou encontrando lugar em voo nenhum, você está indo amanhã… por favor, me cede tua passagem!”, pedirá ela.

O ex-marido de delegada Helô (Giovanna Antonelli) então dirá que não comprou passagem porque irá deixar o país com um cliente. “Tudo bem, por favor. Fala com teu cliente, pede, implora… por favor!”, implorará Leonor.

O homem aceitará o pedido da amiga e, a caminho do aeroporto, a moça desabafará e contará toda a verdade sobre o relacionamento da irmã com Moretti.

“A Guida nunca suportou o Moretti! Sempre achou um cafajeste, um cretino… Passa a vida detonando o cara e depois casa com ele? Para você ver como é contraditória! E o Moretti sabe o que ela pensa dele. Sabe! Sempre soube. Tanto que não conseguiu nem me encarar quando a gente chegou!”, soltará.

Leia mais sobre Novelas no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.