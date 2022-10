Embraer tem 300 vagas de estágio pelo Brasil

A Embraer anunciou novas 300 oportunidades de estágio remunerado para interessados de todo o Brasil. Podem se inscrever estudantes de nível superior ou técnico que se interessem pela área da indústria aeroespacial. A empresa oferece modelos de trabalho híbrido, presencial ou totalmente remoto, a depender da escolha do candidato. Continue lendo e tenha acesso a todas as informações necessárias para conclusão do cadastro.

Embraer divulga novas oportunidades de estágio remunerado em todo o Brasil

A empresa Embraer divulgou novas 300 contratações para seu estágio remunerado, onde podem se inscrever estudantes de todo o Brasil. A companhia não exige experiência anterior ou qualquer conhecimento na área escolhida, apenas muita vontade de aprender.

O interessado poderá optar pelo programa e área que melhor se encaixem com seu perfil, dentre eles, conforme divulgado na plataforma InfoJobs, estão:

Estágio Administrativo e Engenharia: área voltada para estudantes que se identificam com soluções inovadoras, produção, qualidade, anteprojeto, modelagem, simulações computacionais, leis de controle ou cargas e estruturas;

Estágio de Operações e Engenharia: disponível para estudantes que queiram trabalhar nas áreas: de aplicação de inteligência artificial, gerenciamentos projetos, arquiteturas em diversas áreas da empresa, análise, ciência de dados, inovação e engenharia;

Estágio Técnico: desenvolvimento de diversos projetos, desenhos técnicos, mecânica, eletrônica, informática, mecatrônica, usinagem ou a área de acordo com o seu curso técnico.

Veja também: Ambev abre vagas de EMPREGO pelo Brasil; veja os cargos

Como se cadastrar

Para participar do projeto da empresa Embraer, os estudantes devem consultar todos os requisitos obrigatórios dentro da área que escolheram exercer. As fichas cadastrais podem ser acessadas por meio do link de inscrições.

Saiba, em primeira mão, tudo sobre as vagas de emprego divulgadas diariamente aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos do Brasil.