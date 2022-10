Emescam: resultado do Vestibular 2023 de Medicina será publicado hoje (24)

A Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (Emescam) deve publicar nesta segunda-feira, dia 24 de outubro, o resultado final do Vestibular 2023 de Medicina. De acordo com o edital, a divulgação do resultado está prevista para hoje e será feita no site da instituição.

O cronograma do processo seletivo indica que os aprovados deverão realizar os procedimentos de matrículas entre os dias 25 e 27 de outubro.

A instituição informa ainda que as matrículas devem ser feitas presencialmente, com a apresentação dos documentos solicitados no período das 8h às 12h e das 14h às 16h, na Secretaria Acadêmica da Emescam, em Vitória (ES). Os candidatos poderão conferir a lista de documentos exigidos para a matrícula no edital.

Como foi a seleção?

De acordo com o estabelecido no edital, a seleção dos inscritos no Vestibular 2023 de Medicina foi realizado em duas etapas, mas em uma única fase. A 1ª etapa contou com a aplicação de uma prova objetiva no dia 8 de outubro. Já a 2ª etapa foi aplicada no dia 9 de outubro.

As provas da 1ª etapa foram compostas por questões objetivas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, Química, Física, Biologia, Atualidades. Já as provas da 2ª fase foram constituídas por uma redação em Língua Portuguesa e por questões dissertativas de Química e Biologia. A Emescam já divulgou os gabaritos das provas. Acesse aqui.

Os inscritos treineiros, ou seja, aqueles que não estão concluindo o Ensino Médio, só puderam participar da aplicação da 1ª fase.

A oferta da Emescam nesta seleção é de 66 vagas para o curso de Medicina. A seleção visa o ingresso de novos alunos no primeiro semestre letivo de 2023.

