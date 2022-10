Emplacamento de motos elétricas aumentou 828% em 2022

Foto: Canva fotos

Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), entre janeiro e maio deste ano, foram emplacadas mais de três mil motos elétricas. O dado indica um aumento de 828% em comparação a 2021.

Para entender porque as motos elétricas tem sido tão procuradas pelo brasileiro, o iBahia separou algumas das vantagens desse tipo de veículo, além de uma lista com alguns dos modelos disponíveis para compra no Brasil.

Apesar do preço salgado, as motos elétricas, assim como outros veículos elétricos, são meios de transporte de baixa manutenção. Isso quer dizer que assim que adquiridas, esse veículo não custa caro para abastecer, além de não precisar da troca de filtros de ar, óleo ou velas de ignição.

Além disso, o tempo de vida da bateria de uma moto elétrica gira em torno 120.000km rodados, ou seja, 2 mil ciclos completos de recarga. Outra vantagem é que a moto não polui e não faz barulho, já que o motor elétrico não emite gases poluentes e funciona com energia acumulada, sem a queima de combustíveis.

Para completar o pacote, as motos elétricas são de fácil condução, não tem marchas e possuem diferentes tipos de modelos para escolher.

Confira abaixo uma lista com cinco motos elétricas disponíveis no mercado brasileiro:

Shineray SE 1 Chumbo – R$10.990

Foto: Reprodução

Super Soco CUX – R$ 24.990

Foto: Reprodução

Voltz EV1 Sport – R$15.990

Foto: Reprodução

Leia mais sobre iBahia sobre Rodas com Fábio Cota no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.