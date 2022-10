Emprego: 9 dicas para conseguir uma promoção no trabalho

O profissional que busca por uma carreira de sucesso deve observar alguns aspectos que garantam uma maior produtividade e eficiência em sua rotina corporativa. A prinípio, para galgar o cargo desejado, o empregado precisa subir aos poucos, garantindo uma promoção no trabalho, um aumento salarial e um destaque entre os colaboradores da empresa.

Todavia, há casos de trabalhadores que começaram com uma função simples como a de um office boy e que conseguiram chegar à vice -presidência de uma organização. O trabalho é árduo, é preciso realizar uma mudança de hábitos e se preparar para trabalhar duro, vestindo a camisa da empresa.

Outros aspectos a serem considerados são um investimento nas soft skills e nas hard skills, ou seja, em suas habilidades pessoais como por exemplo, liderança, trabalho em equipe, organização e motivação, e nas habilidades técnicas que podem ser adquiridas através de cursos, palestras, eventos e workshops.

Conseguir uma promoção no trabalho requer um certo sacrifício. Ademais, pode ser necessário fazer horas extras, pegar um serviço que nenhum colaborador quer, aumentar sua rede de contatos, seu networking. Além disso, é necessário traçar um objetivo e algumas metas a serem cumpridas, até chegar ao cargo desejado.

Veremos abaixo algumas dicas para se conseguir uma promoção no trabalho:

1 – Fique atento à missão e valores da empresa

Antes de mais nada, é preciso entender como funciona a organização, quais comportamentos e práticas desejadas pelo empregador. Aliás, é necessário observar a cultura organizacional da empresa e se alinhar a ela. Busque conhecer as estratégias corporativas utilizadas no dia a dia.

2 – Procure por atualizações de suas habilidades

Uma boa dica é procurar seu desenvolvimento pessoal e profissional no dia a dia da empresa. Veja como aumentar suas habilidades de forma a ganhar uma maior eficiência em seu trabalho. Analogamente, é preciso sair do lugar, de sua zona de conforto, e ir atrás do conhecimento necessário para garantir a sua promoção.

3 -Faça um plano de carreira

O plano de carreira pode ser organizado de forma a definir seus aspectos pessoais e profissionais que podem ser aprimorados. Desse modo, é uma maneira de estruturar o caminho a ser trilhado dentro da empresa, até chegar a função desejada. Deve-se pensar quais as competências que devem ser adquiridas durante esse período.

4 – Aja como um líder no seu trabalho

Uma boa maneira de se conseguir habilidades de liderança é observar como seu chefe age e procurar atuar neste sentido. Busque agir e pensar como ele, logo as pessoas vão te notar. Em síntese, tente entender como osprofisisonais que ocupam seu cargo pretendido trabalham no dia a dia da organização e quais são suas funções.

5 – Invista em seu marketing pessoal

Mostre a seu chefe os resultados de seu trabalho e seu desenvolvimento profissional. Aliás, é preciso que seus superiores saibam que seus objetivos estão de acordo com os da empresa, que você se dedica pelo bem da organização. Para conquistar uma promoção é necessário se mostrar, aparecer.

6 – Auxilie seu chefe sempre que puder

Busque no dia a dia da empresa auxiliar seu superior em diversas questões, na conquista de seus objetivos no empreendimento. Observe quais os resultados que ele deseja para a organização e empenhe-se em tornar seu trabalho mais eficiente, colaborando para o bem de toda a corporação.

7 – Procure ter um mentor em seu trabalho

Ter um mentor no ambiente de trabalho pode ajudar o profissional a conseguir uma promoção de modo que seja possível aproveitar de sua experiência, descobrindo maneiras de se portar dentro da empresa. Além disso, você toma conhecimento de modos de avançar na carreira. É uma maneira de abrir portas.

8 -Tenha um bom relacionamento com a equipe

Construir um bom relacionamento com toda a equipe da organização, mesmo com pessoas de outras áreas e funções podem ajudá-lo a subir na carreira. Em suma, é um modo de se destacar na corporação, tendo seu nome lembrado em momentos específicos, inclusive para ganhar aquela promoção. Melhore seu networking.

9 – Seja motivadono trabalho

Pode demorar um pouco até o profissional conseguir uma promoção na empresa. Dessa maneira, é preciso se manter motivado em sua rotina corporativa. Em conclusão, é necessário parar com a procrastinação, preparar as tarefas a serem feitas, ter calma, gerir melhor seu tempo, e comemorar os resultados obtidos.