Emprego: como escolher o melhor curso técnico

O curso técnico pode ser a porta de entrada para o mercado de trabalho, principalmente para jovens em começo de carreira. Este tipo de formação pode auxiliar na melhora de sua situação financeira, de modo que quanto mais qualificado o profissional, maiores são as chances de se conquistar cargo desejado.

Uma das grandes vantagens do curso técnico é que ele tem uma curta duração, e proporciona uma capacitação de qualidade para o estudante. A princípio, ele também pode ser utilizado por profissionais que desejam mudar sua área de atuação, abrindo inúmeras possibilidades, e ajudando na carreira do trabalhador.

Todavia, o profissional que se especializa em uma área através de um curso técnico consegue se destacar de seus concorrentes em avaliações de recrutamento, principalmente para as vagas que exigem uma maior qualificação. Normalmente, estes trabalhadores tem uma maior empregabilidade.

No entanto, é preciso observar alguns fatores antes de começar a fazer um curso técnico. Ademais, eles fornecem ao estudante o conhecimento prático e teórico para exercer uma determinada profissão. Por essa razão, é indicado que se conheça os cursos disponíveis no mercado e veja se ele se encaixa em suas necessidades. Confira abaixo o que fazer:

1 – Estude seu perfil

Uma boa dica é procurar se conhecer melhor, saber qual é o seu perfil. Em síntese, procure fazer uma análise própria se perguntando sobre o que você gosta, o que te motiva, seus planos para o futuro. Veja quais as disciplinas do ensino médio que você gostou mais, é importante procurar por uma satisfação pessoal.

2 – Conheça os tipos de cursos técnicos

Existem três tipos de cursos técnicos: qualificação, habilitação e especialização. Através do primeiro tipo você recebe uma certificação intermediária, para atuar em uma determinada área. O segundo é indicado para formações técnicas do mercado. Aliás, o terceiro, se foca em um aprofundamento de alguma área específica.

3 – Saiba quais cursos estão em alta

Todavia, este é um fator que pode lhe auxiliar bastante na escolha de um curso técnico. Alguns cursos que merecem destaque são os da área industrial, como eletroeletrônica e mecânica. Programação e desenvolvimento de software, além de análise de marketing também estão em alta no mercado de trabalho.

4 – Faça uma análise sobre a área escolhida

É importante ficar atento a todas as oportunidades que o mercado de trabalho oferece. Deve-se procurar saber qual o curso técnico que possui a maior empregabilidade. Desta forma, ao terminar o curso você já garante uma vaga em sua área de atuação, pois estará de acordo com as exigências das organizações.

5 – Procure fazer o curso em uma instituição renomada

Essa é uma maneira de garantir a qualidade do curso técnico escolhido. Desse modo, é necessário que o Ministério da Educação (MEC) reconheça a instituição. A escola técnica precisa ter um credenciamento, e autorização para funcionar. Pode ser uma boa ideia visitar as instituições e conversar com uma pessoa responsável.

6 – Faça contato com profissionais da área

É importante saber como é o dia a dia corporativo de profissionais que atuam em sua área desejada. Analogamente, é uma forma de tirar dúvidas relacionadas a sua carreira e obter mais informações sobre como é a sua rotina profissional. Dessa forma,você reconhece se o trabalho tem a ver com o seu perfil.

7 – Escolha um curso com o melhor custo benefício

Para escolher um bom curso técnico é preciso ter alguns cuidados. Procure saber sobre a qualidade de suas instalações, as aulas práticas, teóricas e a sua duração. Deve-se observar se os professores são qualificados e experientes na área. O valor também deve ser considerado, portanto, fique atento.

8 – Consulte o MEC para saber mais sobre os cursos técnicos

Fazer uma pesquisa sobre os tipos de cursos técnicos disponíveis no mercado pode ser de grande ajuda na hora de escolher a sua área de atuação. No site do MEC há uma lista que pode ajudá-lo. Desse modo, é uma boa maneira de avaliar se os cursos ofertados estão de acordo com o seu perfil.

9 – Pense a longo prazo

Antes de escolher o curso técnico mais indicado é necessário pensar sobre como será a sua carreira no futuro. Em conclusão, procure informações sobre o dia a dia da profissão, as possibilidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Veja as vantagens e desvantagens do trabalho escolhido.