Empresa oferece 500 vagas para curso gratuito sobre energia solar

A empresa Aldo Solar, especializada em energia solar, realizará uma capacitação gratuita para interessados no setor. O curso acontece na próxima quarta-feira (26) no espaço Casa Salvatore, no bairro do Cabula, em Salvador. O “Aldo Revolution Salvador” tem 500 vagas que podem ser preenchidas por meio de inscrição on-line.

O objetivo do curso é capacitar revendedores e instaladores de placas solares, além de incentivar o investimento neste tipo de energia. Durante a capacitação, os participantes terão contato com dicas de como empreender em energia solar e como se capacitar para as principais tendências do setor.

Além disso, os alunos poderão entender mais sobre a atual legislação envolta do assunto e saber mais sobre os painéis solares. Quem participar também poderá concorrer a sorteios que acontecerão no evento.

Confira abaixo a programação completa do Aldo Revolution Salvador:

12:30 – 13:30 – Welcome coffee e credenciamento

Welcome coffee e credenciamento 13:30 – 14:00 – Boas-vindas, Juliano Ohta, Aldo Solar

14:00 – 15:00 – 1. PAINEL GESTÃO: Empreendendo com Inteligência – Gustavo Cerbasi, Especialista em Inteligência Financeira

– Empreendendo com Inteligência – 15:00 – 16:00 – 2. PAINEL MERCADO: Tendências, Capacitação e Legislação no setor FV – Marcos Nathan, Greener , Bruno Kikumoto, Canal Solar e Joiris Manoela, Energês. Mediador: Lívia Neves, PV Magazine

– Tendências, Capacitação e Legislação no setor FV – , Lívia Neves, PV Magazine 16:00 – 16:20 – Coffee Break

16:20 – 16:40 – Atração Especial

16:40 – 17:30 – 3. PAINEL MÓDULOS: Painel não é commodity: a importância da qualidade dos módulos – Eduardo Gama, Jinko Solar e Felipe Yugo, JA Solar. Mediador: Bruno Kukimoto

17:30 – 18:30 – 4. PAINEL ELETROMOBILIDADE – Energia Solar e Cidades Inteligentes – Adalberto Maluf, ABVE e Representante Montadora VE – Mediador: Joiris Manoela, Energês

Energia Solar e Cidades Inteligentes – Joiris Manoela, Energês 18:30 – 19:10 – 5. PAINEL INVERSORES E ARMAZENAMENTO – Guilherme Paterlini, Growatt e Thiago Gomes, Deye. Mediador: Bruno Kukimoto

– Guilherme Paterlini, Growatt e Thiago Gomes, Deye. Bruno Kukimoto 19:10 – 19:40 – 6. SUPERAÇÃO – Marcelo Demoliner, tenista – Como superar o seu limite para atingir o sucesso profissional

– Marcelo Demoliner, tenista – Como superar o seu limite para atingir o sucesso profissional 19:40 – 20:00 – Encerramento e agradecimentos

20:00 – 22:00 – Super coquetel Aldo Solar

