Empresa oferece vagas Trainee para candidatos de todo país

O Programa Prainee 2023 da Aegea, empresa especializada em saneamento básico está com inscrições abertas até o dia 3 de novembro. As inscrições podem ser feitas através do site da empresa. São 40 vagas para candidatos de todo o país.

Os candidatos devem ter flexibilidade para mobilidade a nível nacional, assim como se formado em engenharia ambiental, civil, mecânica, mecatrônica, elétrica, química ou econômica.

Além disso, cursos de engenharia hídrica ou de produção, bem como graduações em direito, administração de empresa, ciências econômicas, ciências atuariais e ciência da computação também serão aceitas.

Entre o processo de inscrição e a contratação, os candidatos passarão por oito fases no processo seletivo. A lista de escolhidos será divulgada em dezembro, com previsão de início de trabalho em 2023.

