Empréstimo Auxílio Brasil: quais bancos oferecem? Saiba onde solicitar

A CEF (Caixa Econômica Federal) é a instituição financeira principal, responsável por gerenciar alguns benefícios, como o empréstimo Auxílio Brasil. Contudo, em se tratando deste consignado não tem exclusividade. Tão logo houve a liberação oficial dessa linha de crédito, tiveram 12 bancos habilitados e depois autorizados para realizar as operações.

No empréstimo Auxílio Brasil, quem se beneficia pode comprometer, no máximo, 40% do valor total do benefício. Ressaltando que a quitação das parcelas se desconta diretamente do pagamento do benefício, evitando a inadimplência. Para mais informações sobre os bancos que oferecem esse serviço, continue lendo a matéria do Notícias Concursos deste domingo (16).

Um pouco mais sobre o consignado

Essa medida é bastante criticada por alguns especialistas por conta da crença de que talvez haja um superendividamento. Mas, alguns bancos começaram com a mobilização para oferecer esse tipo de produto.

O consignado será submetido às taxas de juros de, no máximo, 3,5% mensais. O percentual certo é definido pelas instituições bancárias, desde que não ultrapasse o teto.

Tão logo o cidadão obtenha o crédito, bem como o prazo que terá para saldar as parcelas, ele receberá somente essa diferença (benefício-valor da parcela do empréstimo). O valor que corresponde a parcela do consignado será descontado do benefício diretamente. A dívida tem o prazo máximo de quitação de 24 meses, estando ainda recebendo o Auxílio ou não.

Quais bancos oferecem o empréstimo Auxílio Brasil?

Confira abaixo quais bancos estão habilitados:

Caixa Econômica Federal;

Banco Crefisa S/A;

Banco Agibank S/A;

Banco Daycoval S/A;

Banco Safra S/A;

Banco Pan S/A;

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A;

Pintos S/A Créditos;

Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento;

QI Sociedade de Crédito Direto S/A;

Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/A;

Valor Sociedade de Crédito Direto S/A.

Critérios do produto

As parcelas são de R$ 160,00, no máximo;

O prazo é de, no máximo, 24 meses para quitação;

As parcelas são descontadas direto do pagamento;

Os juros são de, no máximo 3,5% mensais.

Valor do consignado

Segundo a Lei nº 14.431, datada do dia 03 de agosto, os beneficiários poderão comprometer, o máximo, 40% do benefício. Vale ressaltar que, apesar de conceder R$ 600,00 atualmente, o Governo Federal considerará para liberar o consignado, R$ 400,00 por ser a parcela fixa da lei. O aumento dos R$ 200,00 é temporário, terminando em dezembro desse ano.

O que fazer para a aprovação no consignado?

Basicamente, o beneficiário precisa estar em dia com sua situação social. Isso significa ter as informações atualizadas CadÚnico (Cadastro Único) devidamente atualizados. Sem contar que é essencial estar na linha de extrema pobreza e pobreza, sendo a renda familiar de R$ 105,00 até R$ 210,00 per capita.

Para solicitar o consignado é preciso:

Estar inscrito para receber o Auxílio Brasil, tendo renda familiar máxima de R$ 205,00 per capita;

Ter os dados atualizados no CadÚnico;

Presencialmente fazer a solicitação e autorização do crédito consignado.

A instituição bancária está autorizada a consultar as informações bancárias e pessoais relativas ao que for titular do cadastro. Para efetivar o contrato, esses dados são extremamente necessários.

De acordo com o Ministério da Cidadania, o segurado terá ainda que responder algumas perguntas de um questionário. Este medirá os conhecimentos acerca da capacidade da administração do crédito e do tema em geral.

Portanto, se você está realmente com o cadastro atualizado e necessita de um dinheiro extra, nossa sugestão é procurar um dos bancos listados. Assim, ao solicitar o empréstimo Auxílio Brasil, terá grandes chances de aprovação.