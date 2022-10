Empréstimo consignado ao Auxílio Brasil vale a pena? Entenda

Neste ano, o Governo Federal liberou uma nova modalidade de crédito que beneficia as pessoas de baixa renda. Trata-se do empréstimo consignado ao Auxílio Brasil.

No entanto, o assunto gerou várias controvérsias, principalmente entre os especialistas. Alguns acreditam que a disponibilização de crédito para pessoas de baixa renda é um grande passo para a economia. Enquanto isso, outros afirmam que a medida pode agravar ainda mais a situação financeira dessas famílias.

Quer saber se o consignado ao Auxílio Brasil realmente vale a pena? Confira matéria na íntegra!

Sobre Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil é um programa de distribuição de renda criado pelo Governo Federal, em substituição do Bolsa Família. Os seus beneficiários são as famílias que se encontram em situação de pobreza ou extrema pobreza.

Inicialmente, o valor liberado para os beneficiários do programa era de R$ 400. No entanto, entre agosto e dezembro de 2022, os cidadãos cadastrados recebem o valor de R$ 600, como medida de emergência do Governo.

Como funciona o empréstimo consignado ao Auxílio Brasil?

O consignado ao Auxílio Brasil é uma linha de crédito disponibilizada para os beneficiários do programa. Dessa forma, ele funciona como um empréstimo consignado comum.

Ou seja, o empréstimo fica diretamente ligado ao pagamento mensal. Assim, as parcelas são descontadas automaticamente do benefício.

O empréstimo consignado era, inicialmente, destinado aos aposentados e pensionistas do INSS. Algumas instituições também oferecem a modalidade para trabalhadores de empresas privadas.

A modalidade traz vantagens tanto para a instituição financeira quanto para o cliente. De um lado, o banco tem a garantia de recebimento das parcelas, uma vez que elas são descontadas em folha.

Por outro, o cliente não precisa se preocupar em realizar o pagamento dos boletos manualmente. Assim, evita possíveis esquecimentos e geração de juros e multa.

Consignado ao Auxílio Brasil vale a pena?

Há muita dissensão de opiniões que divergem sobre o consignado ao Auxílio Brasil valer ou não a pena. Por isso, é importante que você entenda os prós e contras dessa linha de crédito para, então, saber se ele vale a pena para você.

Qual o valor liberado?

De acordo com a legislação, o empréstimo consignado só pode comprometer até 40% do valor do salário. Para o Auxílio Brasil, o valor a ser considerado será o de R$ 400, já que o aumento para R$ 600 valerá apenas até o fim do ano.

Assim sendo, a parcela do empréstimo não poderá ultrapassar R$ 160. Levando em consideração que o prazo de pagamento será de até 24 meses, é possível dizer que o valor liberado pode alcançar R$ 3.840, sem contar com as taxas.

Segundo o Ministério da Cidadania, os bancos poderão cobrar o teto de 3,5% de taxa de juros.

Especialistas criticam consignado ao Auxílio Brasil

De acordo com especialistas, o empréstimo consignado ao Auxílio Brasil pode agravar ainda mais a situação de vulnerabilidade das pessoas mais carentes. Isso porque o valor integral do benefício é pouco e ajuda no sustento de muitas famílias.

Dessa forma, o desconto nas parcelas posteriormente, irá afetar o poder aquisitivo das famílias, que já se encontram em uma situação delicada.

Com este mesmo pensamento, vários bancos privados já afirmaram que não irão conceder a linha de crédito para os seus clientes.

Na semana passada (21) o site G1 publicou uma reportagem em que entrevistou moradores do Rio de Janeiro que aguardavam nas agências da Caixa Econômica para solicitar o consignado.

Segundo a reportagem, boa parte das pessoas não sabiam que as parcelas seriam descontadas do seu benefício todos os meses. Assim, acreditavam que se tratava de um benefício livre do governo, ao invés de um empréstimo.

Assim, ao observar se o empréstimo faz sentido para você, vale a pena analisar a sua atual situação financeira e como os descontos irá afetar a sua vida nos próximos meses.

O que acontece com o empréstimo se o benefício for cancelado?

Como os beneficiários já sabem, para continuar recebendo o Auxílio Brasil é necessário manter os seus dados atualizados no CadÚnico, bem como se manter nas regras que o tornam aptos ao benefício.

Mas, e se o benefício for cancelado? Neste caso, o empréstimo não será cancelado também. Pelo contrário, mesmo sem receber o benefício, o cliente deverá realizar os pagamentos mensais para a instituição credora.

Para isso, deverá realizar o depósito do valor da parcela em sua conta antes da data de vencimento do empréstimo.