Empréstimo consignado será oferecido pelo Nubank; confira a proposta

O Nubank é o pioneiro em serviços financeiros digitais no país. Desde que liberou o seu primeiro produto em 2014, um cartão de crédito internacional com bandeira Mastercard, o banco digital vem trazendo novas opções através do seu aplicativo.

Nubank irá oferecer crédito consignado

Recentemente, o Nubank anunciou durante uma reunião com os analistas do BGT e Goldman Sachs, que oferecerá um crédito consignado aos seus clientes. A intenção é lançar o produto ainda em 2022, no entanto, só poderá ser contratado no próximo ano.

Isso porque, a fintech está assinando os contratos e enviando os documentos necessários para os órgãos federais para que eles possam analisar a proposta do crédito consignado. O produto será destinado a aposentados, pensionistas e servidores públicos.

Crédito consignado: O que é?

O crédito consignado se refere a uma modalidade em que o pagamento da dívida ocorre diretamente do contracheque do trabalhador ou do beneficiário. Assim, os valores são descontados antes mesmo do recebimento do pagamento mensal.

Normalmente o empréstimo consignado é disponibilizado aos aposentados, pensionistas e funcionários públicos. A modalidade costuma oferecer as menores taxas de juros do mercado. A mais recente proposta do consignado libera o serviço para beneficiários do Auxílio Brasil e do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Consignado do Nubank

O consignado do Nubank é uma nova estratégia da empresa para ampliar os seus serviços bancários. A proposta é discutida há anos pela fintech e só agora está ganhando forma.

Desse modo, não diferente, o empréstimo consignado permitirá um desconto automático na folha de pagamento, especialmente do contracheque do INSS. Além disso, o negócio oferecerá as taxas mais baixas.

Lembrando que, como funciona semelhante a um crédito pessoal do INSS, quem aderir a modalidade receberá valores inferiores ao comum. Todavia, o empréstimo é importante para quem deseja ter autonomia financeira.

No mais, é importante ressaltar que o Nubank pretende liberar novos produtos, como a antecipação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e a possibilidade de contratar empréstimos por meio de investimentos.

