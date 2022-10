EMPRÉSTIMO do AUXÍLIO BRASIL: Saiba como receber até R$ 2.569

O Ministério da Cidadania publicou no Diário Oficial da União uma portaria que regulamenta o início da operação do Empréstimo Consignado do Auxílio Brasil. Com isso, os bancos devem dar início às operações da linha de crédito em breve.

Por meio do empréstimo consignado do Auxílio Brasil, o beneficiário poderá contratar a modalidade e obter um valor de até R$ 2.569,34, que será pago em 24 parcelas mensais de R$ 160,00.Lembrando que valores mensais serão descontados do próprio pagamento do auxílio.

Além disso, é importante que os beneficiários do programa tenham em mente que os valores a serem descontados podem variar, de acordo com o valor disponibilizado pelo benefício. Atualmente, o Auxílio Brasil está sendo pago em R$ 600,00, no entanto, o prazo para concessão desse valor é até dezembro. A partir de janeiro, segundo o projeto, o benefício volta para R$ 400.

Como vai funcionar o empréstimo e quem vai poder contratar?

Após contrato, o empréstimo consignado será empenhado diretamente com os valores do Auxílio Brasil, pago ao beneficiário que aderiu o serviço. É possível comprometer o benefício em até 40% do seu valor.

Ao solicitar o empréstimo consignado, o beneficiário passará por uma análise de crédito pelo banco que estiver operando a modalidade, para saber se o titular do auxílio pode ter acesso aos valores.

Regras para concessão do empréstimo consignado do Auxílio Brasil

Para contratar a nova modalidade de crédito consignado do Auxílio Brasil, o beneficiário deve estar ciente de algumas informações importantes, como:

Os beneficiários terão um prazo de 24 meses para quitar o empréstimo consignado;

Um total de 5% do crédito consignado poderá ser utilizado para amortização de dívidas no cartão e para saques;

O beneficiário receberá apenas 60% do benefício, tendo em vista que até 40% pode ser comprometido com o pagamento do empréstimo;

A taxa de juros cobrada pelos bancos não poderá ser superior a 3,5% ao mês;

Se o beneficiário parar de receber o Auxílio Brasil, seja qual for a razão, o empréstimo não será cancelado; o beneficiário continuará com a dívida ativa até o final do prazo do contrato.

Além disso, é válido ressaltar que o empréstimo deverá ser solicitado por meio da conta onde o Auxílio Brasil é depositado.

Quem poderá solicitar o empréstimo consignado?

Para contratar empréstimo, é preciso que os beneficiários sigam os seguintes critérios:

Estar em situação de extrema pobreza, com renda mensal até R$ 105;

Estar em situação de pobreza, com renda mensal entre R$ 105,01 e R$ 210;

Famílias com mulheres gestantes, mães que amamentam ou pessoas de 0 a 21 anos incompletos;

Em regra de emancipação.