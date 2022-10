Empréstimo para aposentado: qual a melhor opção e como conseguir? Entenda

Quando a aposentadoria chega, não há melhor do que aproveitar o merecido descanso com o salário caindo todo mês na conta, não é mesmo? Esse é o sonho de milhares de brasileiros!

No entanto, ainda assim, é possível que o aposentado necessite de crédito para algum imprevisto que possa surgir. Afinal, ninguém está livre deles. Neste momento, surge a dúvida: qual é a melhor opção de empréstimo para aposentado?

Em primeiro lugar, vale destacar que qualquer pessoa pode solicitar o empréstimo pessoal, que poderá ser concedido mediante análise de crédito. Nesta modalidade, a pessoa simplesmente consulta um banco ou financeira e faz a solicitação. Além disso, não precisará justificar o destino do dinheiro.

No entanto, existe uma opção mais vantajosa para o aposentado: o empréstimo consignado. Neste artigo, entenda tudo sobre como funciona e conheça as vantagens do crédito consignado para aposentado.

Como funciona o empréstimo para aposentado?

O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito que está disponível para as pessoas que são aposentadas ou mesmo pensionistas do INSS. Com ela, o beneficiário obtém uma série de vantagens que não se pode encontrar em outra modalidade de crédito do mercado.

Antes de entender as vantagens, é importante compreender como funciona o empréstimo consignado.

Como o próprio nome sugere, esta modalidade de crédito se torna consignado ao seu benefício. Isso quer dizer que a sua aposentadoria servirá como uma garantia de que todas as parcelas serão pagas.

Funciona assim: você não precisa realizar o pagamento de um boleto todos os meses. Isso porque o valor já virá descontado no seu salário. Isso traz maior garantia para a empresa que oferece o crédito e também evita possíveis esquecimentos no pagamento das parcelas, evitando, assim, juros e multas.

Como resultado dessa segurança, os agentes financeiros conseguem oferecer a melhor taxa de juros do mercado para o empréstimo consignado. Assim, esta se torna a melhor opção de empréstimo para aposentado.

Qual é o valor máximo que um aposentado pode fazer empréstimo?

O valor liberado para um aposentado no empréstimo consignado está diretamente ligado ao valor do seu benefício. Isso porque o valor da parcela a ser paga não pode ultrapassar 30% do valor total do salário do aposentado.

Sendo assim, se o aposentado recebe um salário de R$ 2 mil, os valores das parcelas não podem ultrapassar R$ 600.

Além disso, o valor máximo também está diretamente ligado à idade do idoso. De acordo com dados da Serasa, pessoas com até 79 anos e 11 meses podem pegar até R$ 80 mil emprestado. No entanto, quem tiver 80 anos ou mais pode solicitar apenas R$ 30 mil através do empréstimo consignado.

Ademais, as empresas credoras também contam com as suas próprias regras internas para liberação de crédito. Assim, para ter informações completas sobre o empréstimo é necessário entrar em contato com a sua instituição financeira.

Prazo para pagamento

Geralmente, o empréstimo para aposentado conta com um prazo de até 24 meses para ser pago. No entanto, algumas instituições podem oferecer até 72 meses para pagar.

O prazo varia por conta da idade do solicitante. Além disso, a instituição financeira também pode incluir as suas próprias regras para estabelecer os prazos ofertados.

Como solicitar um crédito consignado?

Em primeiro lugar, antes de solicitar o crédito consignado, é necessário escolher um banco ou instituição financeira. Existem inúmeras organizações que oferecem empréstimo para aposentado e com as melhores taxas de juros que só é possível encontrar na modalidade consignada.

Após fazer a sua escolha, você deverá entrar em contato com a instituição, seja de forma física, se dirigindo até a agência bancária, ou mesmo pelo telefone ou pela internet.

Assim, você deverá informar que deseja realizar um empréstimo consignado. Dessa forma, o atendente irá realizar uma simulação. Através dela, será possível analisar todos os aspectos do contrato, como valor liberado, quantidade e valor das parcelas.

Além disso, também é necessário que você autorize o acesso ao seu benefício do INSS. Isso porque somente dessa forma a instituição conseguirá realizar os descontos das parcelas na folha de pagamento.

Depois de analisado todos os documentos e resultado da simulação, você poderá escolher se dará continuidade ao empréstimo ou não, de acordo com os termos da simulação.

Por fim, basta assinar os contratos. Normalmente, as instituições financeiras depositam o valor do empréstimo na conta bancária em poucos dias após o fechamento do contrato.