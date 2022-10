Encontro Baiano de Estatística tem inscrições abertas

Foto: Reprodução

Com o tema Estatística e Saúde, o Encontro Baiano de Estatística deste ano está com inscrições abertas. O evento será realizado entre os dias 25 e 27 de outubro. Esta é a 8ª edição do encontro.

No primeiro dia, o evento será presencial. Já nos outros dois dias, o encontro será de forma on-line. Para participar, é preciso se inscrever em formulário disponibilizado na internet.

O evento é promovido pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), pelo Departamento de Estatística (IME) da Universidade Federal da Bahia com apoio da Associação Brasileira de Estatística (ABE).

Nos últimos anos a população brasileira e baiana vem sofrendo diversas ondas de doenças como Zica, Dengue, Covid-19, entre outras, fazendo-se necessário o aumento das pesquisas na saúde e assim, aproximando ainda mais a estatística desta área.

Segundo a SEI, o Encontro Baiano de Estatística tem o objetivo de brindar os participantes com palestras e minicursos nas áreas de Estatística e Ciência de Dados e fomentar discussões sobre os desafios e oportunidades de formação, atuação e prática da Estatística no mercado de trabalho e pesquisas em saúde.

Os trabalhos selecionados serão apresentados em uma Sessão Poster, no dia do evento. Para receber certificado é necessário fazer a inscrição no site do evento.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.