De acordo com informações oficiais do Ministério da Educação (MEC), está disponível, no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a Cartilha do Participante – A Redação do Enem 2022.

Enem 2022: Inep publica a cartilha do participante

Entre outros aspectos, a publicação traz a matriz de referência da prova, detalha as cinco competências avaliadas e explica o processo de correção, destaca a divulgação oficial. A cartilha conta, ainda, com amostras comentadas de redações que receberam a pontuação máxima (1.000 pontos) na edição de 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio, de acordo com informações oficiais.

Critérios para a nota

O Ministério da Educação (MEC) informa que os participantes precisarão escrever um texto dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, a partir da situação-problema proposta, dos textos motivadores e dos conhecimentos construídos ao longo da sua formação.

A nota poderá chegar a 1000 pontos, mas há critérios que conferem nota zero, como fuga ao tema, quantidade de linhas abaixo de sete no total, trecho deliberadamente desconectado do tema, desobediência à estrutura dissertativo-argumentativa e desrespeito à seriedade do exame, explica a recente divulgação oficial.

Sobre o processo de correção

Segundo informações do Ministério da Educação (MEC), o processo de correção é monitorado em todas as suas etapas e segue, rigorosamente, os parâmetros estabelecidos pelo Inep. Os textos podem passar por até quatro correções para o cálculo da média final.

Os profissionais selecionados para isso atendem a critérios de formação, como graduação em letras e linguística, e continuada, com exigência mínima de mestrado para as funções de supervisores e subcoordenadores.

Além disso, o Ministério da Educação (MEC) explica que é exigida experiência comprovada em coordenação de correção de produção textual em avaliação educacional, exames ou concursos.

Aplicação da prova

Conforme informa o Ministério da Educação (MEC), o Inep aplicará o Enem 2022 em dois domingos (13 e 20 de novembro) para 3.396.632 pessoas, em todos os estados e no Distrito Federal.

O tema da redação será o mesmo para as duas versões: impressa e digital. Cabe pontuar que a redação da versão em computador do exame será realizada em material impresso, ressalta a divulgação oficial.

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)

De acordo com informações oficiais do Ministério da Educação (MEC), o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi instituído em 1998, com o objetivo de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Desde 2009, é utilizado como mecanismo de acesso à educação superior, explica a recente divulgação oficial.