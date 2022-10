O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das principais formas de acesso ao ensino superior no Brasil, de acordo com divulgação oficial do Ministério da Educação (MEC).

Enem: provas da edição 2022 estão marcadas para os dias 13 e 20 de novembro

O processo seletivo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia do Ministério da Educação (MEC). As provas da edição 2022 do Enem estão marcadas para os dias 13 e 20 de novembro.

Dados oficiais

O Ministério da Educação (MEC) destaca que no dia 13 de novembro, um total de 3.396.632 participantes realizarão as provas, sendo 3.331.566 na modalidade impressa e 65.066 na digital. As duas versões serão aplicadas nos mesmos dias, além de contarem com itens iguais e o mesmo tema de redação Já a reaplicação do Exame e o Enem PPL estão marcados para os dias 10 e 11 de janeiro de 2023.

De acordo com informações oficiais, no primeiro dia, além da redação, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. Já no segundo dia, os participantes realizarão as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como de matemática e suas tecnologias. Serão 45 questões em cada área do conhecimento.

Enem Digital

No caso do Enem Digital, o Ministério da Educação (MEC) explica que a redação seguirá os mesmos moldes de aplicação e correção da versão em papel, redigida em formato impresso.

No primeiro dia de Enem (13/11), os portões serão abertos às 12h, com fechamento às 13h e as provas terão início às 13h30, com término às 19h. Já no segundo dia (20/11), a aplicação da prova será iniciada no mesmo horário, mas será finalizada às 18h30, informa o Ministério da Educação (MEC).

Muitas pessoas atuam no processo do Enem

A realização de uma edição do Enem conta com quase meio milhão de pessoas envolvidas em uma logística de monitoramento e segurança. Além disso, a Política de Acessibilidade e Inclusão do Inep garante atendimento especializado aos participantes no Enem impresso, além de 16 recursos de acessibilidade, destaca o Ministério da Educação (MEC). O Enem Digital disponibiliza 6 recursos.

O Sistema Enem reúne todas as ações relacionadas ao Exame, desde a inscrição até os resultados. Acesse: https://enem.inep.gov.br/participante/#!/.

Novidades Enem 2022

O Ministério da Educação (MEC) destaca que pela primeira vez, o Inep aceitou o pagamento da taxa por meio de PIX e cartão de crédito, além do tradicional boleto – Guia de Recolhimento da União (GRU cobrança).

O Inep incluiu os documentos digitais e-Título, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e RG Digital como documentos válidos para identificação do participante no dia da aplicação do exame, desde que apresentados nos respectivos aplicativos oficiais. Capturas de telas não serão aceitas, informa o Ministério da Educação (MEC).