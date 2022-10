Engie Brasil Energia abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Engie Brasil Energia, como o próprio nome sugere, é uma empresa especializada em soluções inovadoras de energia para os brasileiros. Recentemente, novas oportunidades foram anunciadas, confira.

Engie Brasil Energia abre vagas no Brasil

A Engie Brasil Energia, como o próprio nome sugere, é uma empresa do ramo de energia do país. Há anos atuando no mercado, a companhia cria soluções inovadoras aos clientes.

Esse grupo fornece soluções eficientes aos clientes, empresas e cidades. Através do conhecimento técnico, os colaboradores conseguem transformar o segmento.

Recentemente, a empresa abriu novas oportunidades de emprego, confira quais são os cargos e regiões:

Analistas de Admin. e Contrato de Energia e Contabilizações (Efetivo) – Florianópolis / SC;

Assis. de RH (Vaga Exclusiva PCD) – Candiota / RS;

Especialista em Tributos (Efetivo) – Florianópolis / SC.

Veja também: Eletrobras tem vagas de emprego disponíveis pelo Brasil

Como se candidatar

A Engie Brasil Energia é uma empresa que está há anos atuando no mercado brasileiro. Líder na geração de soluções de energia para o país, essa companhia faz parte do dia a dia de várias pessoas e empresas.

Através do conhecimento técnico dos colaboradores, a empresa consegue transformar as seguintes áreas: energia renovável, tecnologia digital, eficiência energética e gás natural liquefeito.

Hoje a contratante possui mais de 150.000 colaboradores em suas unidades, obtendo receitas de € 65 bilhões em 2017. Para transformar histórias, pessoas e relações, a companhia precisa de colaboradores responsáveis, criativos e inovadores.

Quer enviar seu currículo para uma das vagas citadas? Acesse a plataforma oficial da Engie e veja todas as informações necessárias.