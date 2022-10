Entenda a trama da novela que estreia nesta segunda

Foto: Reprodução / TV Globo

Dramas humanos, encontros, desencontros, amores, decepções, ambição. Uma trama que mostra que viver pode ser um desafio, com obstáculos, mas, também, com superação e alegrias. E que a grande beleza do destino é sempre encontrar formas de seguir adiante.

É com esses elementos que ‘Travessia’, novela das nove da TV Globo que estreia no dia 10 de outubro, escrita por Gloria Perez e com direção artística de Mauro Mendonça Filho, promete emocionar, divertir e fazer refletir.

Velhos conhecidos da humanidade, os boatos, as intrigas e os fuxicos sempre foram capazes de promover estragos e mudanças de rumo na vida das pessoas.

“A internet e as redes sociais ampliaram esse poder e a informação maliciosa já não fica mais restrita ao boca-a-boca. Agora, ela se propaga rapidamente e sem limites geográficos”, fala Gloria Perez. E é este o ponto de partida da história: uma deepfake (inteligência artificial usada para fazer montagens substituindo rostos e vozes em vídeos realistas) produzida aleatoriamente e divulgada nas redes sociais.

Em Portugal, um grupo de jovens faz uma montagem, de brincadeira, em um vídeo, sem avaliar o quão prejudicial ela pode ser. Do outro lado do mundo, no interior do Maranhão, essa ação impacta e transforma radicalmente a vida de Brisa (Lucy Alves), que se vê obrigada a encarar uma longa e complexa jornada para recuperar sua identidade e sua vida de volta.

Marca da autora Gloria Perez, ‘Travessia’ é um folhetim clássico, e a trama, dessa vez, mostrará os limites éticos e morais – ou a falta deles – em um mundo que ainda aprende a lidar com o ônus e o bônus trazidos pela internet.

Gloria destaca que suas histórias têm o intuito de divertir, envolver através da emoção e, também, fazer pensar sobre alguns temas. Além disso, é muito comum nas obras da autora trazer para a dramaturgia protagonistas fortes.

“A Brisa é exatamente assim: intensa, cheia de personalidade e atitude, também de muita ternura e alegria. Tendo ficado órfã muito cedo, cresceu nas casas de um e de outro, aprendendo a se virar sozinha, a se defender sozinha. Tem a força e as carências dos sobreviventes. Como todas as minhas protagonistas, vai enfrentar os obstáculos com os quais terá que lidar em sua travessia, com os erros, acertos, a coragem e as fragilidades que fazem parte da complexidade humana”, adianta.

A história se desenvolve no eixo Maranhão–Rio de Janeiro–Lisboa, com todas as matizes e diferenças culturais de cada lugar bem esclarecidas, mas aproximadas pelo uso da tecnologia. Como sempre, Gloria abordando assuntos relevantes e de identificação universal”, destaca.

Em ‘Travessia’, a verdade nunca se rende. Criada e escrita por Gloria Perez, a novela tem direção artística de Mauro Mendonça Filho, direção de Walter Carvalho, Andre Barros, Mariana Richard e Caio Campos. A produção é de Claudio Dager e Tatiana Poggi; e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim.

