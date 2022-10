Entenda agora todas as regras para ter o empréstimo Auxílio Brasil

No dia 11 de outubro de 2022, a Caixa Econômica Federal deu início à liberação do empréstimo Auxilio Brasil e, para entender melhor, separamos abaixo todas as regras para quem deseja ter acesso ao crédito ficar sabendo o que é necessário. Afinal, existem alguns fatores, que terão avaliação para a concessão desse benefício.

Em primeiro lugar, saiba que todos os responsáveis com direito ao benefício ou titulares do BPC (Benefício de Prestação Continuada) deverão solicitar o empréstimo somente em bancos com autorização. Ou seja, além da própria Caixa, outras 11 instituições bancárias estão liberadas pelo Ministério da Cidadania para quem deseja ter esse crédito.

Hoje, falaremos sobre todas as regras para ter o empréstimo Auxilio Brasil, portanto, veja abaixo como fazer, quem pode receber, quando será efetivamente liberado, entre tantas outras questões que envolvem esse benefício. Então, leia mais e fique sabendo tudo que precisa sobre o assunto:

Quando será liberado o empréstimo Auxílio Brasil?

A primeira pergunta é quando será liberado o empréstimo Auxilio Brasil, afinal, as pessoas querem saber o prazo para o recebimento do dinheiro. A Caixa começou a liberar o empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil ou BPC na terça-feira, dia 11 de outubro de 2022. A informação, divulgada por Daniella Marques, presidente da Caixa Econômica Federal, veio em suas redes sociais.

A instituição já deixou certo que será cobrada uma taxa de juros de 3,45% ao mês. Ou seja, abaixo do teto que é 3,5% ao mês. As parcelas vão ser debitadas diretamente na conta das pessoas que recebem o benefício e quem contratar até o dia 31 de outubro de 2022 terá o desconto já no pagamento de novembro.

Depois do dia 8 de novembro, as pessoas já conseguirão consultar os valores que serão debitados mensalmente poderão ser vistos nos aplicativos do Caixa Tem ou do Auxílio Brasil. Sendo assim, entenda melhor as regras para ter o empréstimo Auxilio Brasil que separamos logo abaixo:

Como fazer o empréstimo Auxílio Brasil?

Hoje em dia, A Caixa Econômica Federal está bastante digitalizada e para fazer o empréstimo Auxilio Brasil, basta acessar o aplicativo Caixa Tem. Mas você também consegue ter acesso ao dinheiro em Lotéricas ou nas correspondentes Caixa Aqui. Caso não consiga contratar, procure uma agência da Caixa Econômica Federal para verificar seus dados cadastrais que podem estar desatualizados.

Como contratar o empréstimo consignado pelo Caixa Tem?

Para quem deseja fazer isso sem sair de casa com apenas alguns cliques, o Caixa Tem existe para facilitar a vida de quem deseja fazer o empréstimo Auxilio Brasil. Para isso, basta fazer o download na Play Store e, logo após acessar com login e senha, clicar na função “Empréstimo”. Agora, clique em “simular e contratar” e, por fim, clique em “consignado” para conhecer a simulação das parcelas e prazos para o pagamento.

Após conferir os valores que serão debitados, a duração do contrato e quanto receberá de saldo remanescente do Auxílio Brasil, basta contratar e aguardar o valor ser depositado na mesma conta em que é pago o benefício. A desistência desse empréstimo Auxilio Brasil pode ser feita em até 7 dias corridos.

Quem tem direito ao empréstimo Auxílio Brasil

Para ter direito ao empréstimo Auxilio Brasil, a pessoa precisa estar recebendo o benefício pelos últimos 90 dias, no mínimo. Ademais, não poderá deixar de comparecer à convocação do Ministério da Cidadania caso te convoquem em algum momento. Conforme a lei, o valor das parcelas não pode ser maior que 40% do Auxílio Brasil pago.

Ou seja, as parcelas podem variar entre R$15 e R$160 reais por pessoa e devem durar, no máximo, 24 meses para que o empréstimo seja pago. Além disso, é preciso ficar atento à taxa de juros. Já que o Ministério da Cidadania estimou um teto de 3,5% ao mês e as instituições financeiras devem adotar esse limite na negociação.

Hoje em dia, o programa Auxilio Brasil beneficia 21,1 milhões de famílias brasileiras e, no dia 4 de outubro, o Governo Federal anunciou que mais 500 mil famílias foram incluídas no programa. Com isso, basta procurar qualquer agência cadastrada (Caixa, Agibank, Crefisa, Daycoval, Banco Pan, Safra, Capital Consig Sociedade de Crédito Direto, Facta Financeira, Pintos S/A Créditos, QI Sociedade de Crédito Direto S/A ou Zema Financeira) e solicitar o empréstimo Auxilio Brasil.