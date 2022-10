Entenda por que a 35ª rodada pode ser ‘final’ da Série B

Foto: Felipe Oliveira / E.C Bahia e Nayra Halm / Sport

Quando surge a pergunta “pontos corridos ou mata-mata?” os defensores da segunda opção argumentam: tem mais emoção. Mas quem disse que um campeonato disputado em pontos corridos não pode ter uma disputa acirrada e jogos que parecem uma final? A Série B de 2022 terá uma dessas “finais” na 35ª rodada. Isso porque dois confrontos influenciam diretamente no G-4 da competição. Além disso, os duelos são contra times com histórico de Série A: Grêmio x Bahia e Sport x Vasco.

Os dois jogos serão disputados no mesmo dia e horário: domingo (16), às 16h. O Bahia vai até Porto Alegre disputar o segundo lugar da Série B com o Grêmio. Se vencer, assume a vice-liderança. Em caso de derrota ou empate, segue em terceiro lugar, mas pode ficar em uma situação mais preocupante.

Com 56 pontos, o Bahia está a um ponto do Grêmio, e logo atrás tem o Vasco, com 55 pontos. Se o alvinegro-carioca perder do Sport, atualmente em sexto lugar, e o Bahia também perder do tricolor gaúcho, a parte de cima da tabela ficaria assim:

3º Bahia – 56 pontos

4º Vasco – 55 pontos

5º Sport – 55 pontos

Ou seja, a distância do Bahia para o quinto colocado diminuiria para apenas um ponto. O Tricolor seguiria dependendo só de si para garantir o acesso para a Série A, mas traria muita emoção – usando um eufeminismo – para a disputa. Por isso, a rodada é considerada tão importante.

Os dois jogos também são essenciais para os outros concorrentes. Se vencer, o Grêmio se isola na segunda colocação e vê o acesso ainda mais perto. Mas caso perca, voltará ao “bolo” daqueles que lutam para não sair do G-4, sendo ultrapassado pelo Bahia. E em caso de vitória do Vasco, também perderia posição para o clube carioca.

Para o Vasco, vencer é ainda mais importante. Caso não consiga os três pontos em Recife, o alvinegro só não seria ultrapassado pelo Sport por causa do saldo de gols – atualmente, o Vasco tem 11 gols de saldo e o Sport, três. Ou seja, o Rubro-negro dificilmente passaria o time do Rio neste critério.

O Sport também tem uma única missão: vencer. Com um retrospecto positivo – foram quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partes – o Leão da Ilha se aproximou do G-4. Para manter o ritmo, vencer é fundamental. Em caso de derrota ou empate, pode perder posição para o Ituano, que enfrenta o Criciúma no sábado (15).

