Considere a entrevista de emprego como uma oportunidade para o direcionamento do seu perfil profissional, portanto, tenha atenção plena ao seu comportamento e destaque a sua narrativa.

Entrevista de emprego: destaque a sua narrativa de forma objetiva

Leve para a entrevista de emprego situações concretas que destaquem o seu potencial de mercado. Fale sobre a sua facilidade para lidar com metas; gestão de pessoas; direcionamento de projetos; facilidade para conduzir a construção do relacionamento entre a empresa e o cliente; senso de urgência; proatividade; gestão de agendas; dentre outros pontos relevantes para o direcionamento de sua experiência profissional.

Direcione os seus pontos fracos de forma resolutiva

É importante que o candidato apresente soluções para os seus pontos fracos. Uma vez que, de forma geral, a entrevista de emprego aborda qualidades e defeitos. Sendo assim, ao se colocar como uma pessoa tímida, é relevante que destaque o seu desejo de estudar teatro, por exemplo.

Adote uma postura positiva e participativa

A postura do candidato durante a entrevista de emprego é multifatorial. Por isso, é viável que considere adotar uma postura positiva através do direcionamento do seu comportamento e da atenção plena aos seus gestos.

Evite cruzar braços e pernas; não gesticule excessivamente; fale de maneira calma e tranquila; destaque o seu potencial através do controle do seu tom de voz e chegue mais cedo ao local marcado para a entrevista de emprego.

É aconselhável que o candidato mantenha o contato visual com o profissional que conduz o processo de recrutamento e seleção. Além disso, a entrevista de emprego deve ser uma oportunidade para controlar a sua narrativa. Sendo assim, destaque os pontos principais de sua trajetória profissional.

Conheça a cultura da empresa

É viável para o candidato conhecer a cultura da empresa. Dessa forma, poderá se preparar, considerando a cultura organizacional. Visto que uma empresa tradicional costuma ser diferente de uma startup.

Portanto, a avaliação sobre a missão, visão, valores e história da empresa apoia o candidato em diversos pontos, principalmente, no que tange a maneira como se vestir e se comportar.

Além disso, essa análise é relevante para que saiba direcionar os pontos compatíveis entre as partes. Uma vez que a análise sobre a compatibilidade dos perfis envolvidos é cabível a todos os envolvidos no processo seletivo. Contudo, o candidato só se sentirá à vontade para esse tipo de verificação, ao não se colocar negativamente durante a entrevista de emprego.