É importante que o candidato conceitue a entrevista de emprego como uma forma de direcionar o seu comportamento e trajetória profissional, visto que a entrevista é uma oportunidade para a empresa conhecer melhor o seu potencial.

Entrevista de emprego: dicas adaptáveis para o candidato

O profissional de recrutamento e seleção possui pouco tempo hábil para uma análise inicial do seu perfil. Por isso, é importante que, enquanto candidato, considere a entrevista de emprego oportunidade direcionar os pontos fortes de sua experiência profissional.

Exemplifique seus pontos fortes

Leve para a entrevista de emprego situações concretas que destaquem o seu diferencial profissional. Por exemplo, fale sobre sua facilidade para lidar com metas; gestão de processos e de pessoas; otimização de fluxos; resolução de conflitos; controles de fluxos; o direcionamento do relacionamento da empresa com o cliente; dentre outros aspectos relevantes para o direcionamento do seu perfil profissional.

Adote uma postura participativa de forma orgânica

A sua postura deve acompanhar a sua narrativa. Sendo assim, ao se colocar como uma pessoa tímida, informe que deseja realizar um curso de teatro, por exemplo. Ao apresentar uma situação que requer melhoria, apresente uma solução.

Além disso, é viável que evite cruzar braços e pernas; mantenha contato visual com o profissional que conduz o processo seletivo; evite gesticular excessivamente, dentre outros aspectos importantes para a composição da análise do seu perfil profissional.

Analise os valores da empresa

Além disso, é importante para o candidato analisar o site da organização para conhecer sua missão, visão e valores. Dessa forma, poderá verificar a viabilidade da contratação. Uma vez que uma empresa que possui postura startup é diferente de uma empresa tradicional, sendo um ponto relevante para a análise do candidato.

Faça perguntas relevantes

Não menos importante, utilize o espaço cedido ao candidato no final do processo seletivo e faça perguntas importantes, considerando a sua análise inicial, a atividade exercida, a possibilidade de crescimento, dentre outros aspectos importantes para a sua carreira.

Adapte as dicas citadas e não fique aquém do seu potencial profissional

Dessa forma, a entrevista de emprego se torna um fluxo importante e resolutivo para o seu futuro, considerando a necessidade das empresas por profissionais capacitados e objetivos.

Portanto, é importante que faça adaptações dos apontamentos citados e não fique aquém do seu potencial, visto que a entrevista de emprego é uma oportunidade que requer análise e direcionamento, sendo assim, não perca a oportunidade de se colocar positivamente.